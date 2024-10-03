TEKNOFEST Adana'da ikinci gün! Rekor kırıldı, heyecan dorukta

03 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:56

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Adana, ikinci gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk gün olduğu gibi ikinci günde de TEKNOFEST Adana'ya yoğun bir ilgi var.

Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada

Bayraktar AKINCI ve TB3, TEKNOFEST Adana'da kol uçuşu yaptı! Nefesleri kesen görüntüler kamerada

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşları dahil olmak üzere 128 kurumun katılımıyla düzenlenen TENKOFEST Adana'da dün kapılarını açtı.

Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlik; ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden geniş bir program sunuyor. Festivalde düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişi başvuruda bulundu.

BAYRAKTAR AKINCI, TB3, HÜRKUŞ VE HÜRJET ADANA SEMALARINDA

Festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve Atak helikopteri gösterilerinin yanı sıra, üzüm salkımı, paramotor gösterileri ve paraşüt atlayışları gerçekleştirdi.

Dört gün sürecek etkinlikte; TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup ve Uluslararası Buluş Fuarı yer alacak.

31 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Projeleri hayata geçirmek için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplamda 31 milyon lira ödül kazanacak ve ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacaklar.

TEKNOFEST 2024'E REKOR BAŞVURU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dün TEKNOFEST Adana'nın açılış töreninde konuştu. 2018'den bu yana toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK YAPILACAK

TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı da katılımcıları Anadolu'nun bilim insanlarının izinden dijital bir yolculuğa çıkaracak.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" ile Çanakkale cephesindeki zorlu mücadeleyi simülasyonla deneyimleyecek, "TEKNOFEST Zaman Tüneli" ile de organizasyonun geçmişine bir yolculuk yapacak.