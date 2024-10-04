TEKNOFEST Adana'da TEI'den milli motor şovu: TF6000 ilk kez sergilendi

04 Ekim 2024 13:17 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:51

TEKNOFEST Adana'da, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000'i ve diğer milli uçak motorlarını sergileyerek büyük ilgi topladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, Türkiye'nin havacılıkta artık "Süper Lig"e çıktığını vurguladı.

2 Ekim'de başlayan ve 6 Ekim'e kadar devam edecek olan TEKNOFEST Adana, Türkiye'nin savunma sanayii kapsamındaki projeleri açısından önemli anlara sahne oluyor. Bayraktar TB3 SİHA ve ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, halka açık ilk uçuşlarını burada yaptı ve ASELSAN gibi savunma devleri, stantlarında yerli ve milli ürünlerini sergiledi.

TEKNOFEST'in paydaşları arasında bulunan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de etkinliğe büyük bir alanda katılım sağladı. Teknoloji ve savunma sanayiindeki son gelişmeleri geniş bir kitleyle buluşturan festivalde TEI, geliştirmiş olduğu milli uçak motorlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

MİLLİ TURBOFAN UÇAK MOTORU TEI-TF-6000, TEKNOFEST'TE

TEI'nin ziyaretçilere tanıttığı motorlar arasında Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, öne çıktı. TEI-TF6000'e, Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D eşlik etti. İlk milli turbodizel havacılık motorumuz TEI-PD170, ilk milli helikopter motorumuz TEI-TS1400 ve Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru TEI-TF10000 de vatandaşlarla buluştu.

Yalnızca bir sergi değil, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiindeki yükselişinin simgesi olarak dikkat toplayan TEKNOFEST Adana'da TEI, Airbus 320 ve Boeing 737 uçaklarında kullanılan leap motorunu TEI'de üretilen parçalarını sergiledi. Jet Motor Tasarım Yarışması'nın yürütücülüğünü de üstelenen şirket, katmanlı imalat parçalarını da ziyarete açtı.

DAHA ÖNCE MOTORUN PLASTİK MODELİ SERGİLENMİŞTİ

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, yaptığı açıklamada, daha önce TF6000 motorunun plastik modelini sergilediklerini anımsattı. Bu yıl ise motorun kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdiklerine dikkati çeken Akşit, her yıl TEKNOFEST'te yeni bir şeyi ziyaretçilerle buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILA BAŞKA BİR SÜRPRİZ"

Akşit, her yıl bir sürprizle TEKNOFEST'e katılım sağladıklarını ve bu geleneğin önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirtti. "İnşallah önümüzdeki yıla başka bir sürpriz hazırlamaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK ANLAMDA İLK UÇAK MOTORU"

Mahmut Akşit, 6 bin libre sınıfındaki TF6000 askeri uçak motorunun, Türkiye'nin de artık uçak motoru üretebildiğinin bir kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. Daha önce bu motorları yapıp çalıştırdıklarında havacılık motorları teknolojileri açısından havacılıkta Süper Lig'e çıkmış olacaklarını söylediğini anımsatan Akşit, TF6000'in Türkiye'nin gerçek anlamda ilk uçak motoru olduğunu aktardı ve ekledi:

"ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ligine, kendi motorlarını geliştirmiş ülkeler sınıfına, Süper Lig'e çıktık. Motoru şubat ayında çalıştırdık. 15 bin devire kadar da çıkardık ve orada uzun süre de tuttuk. Şu ana kadar 60'a yakın başarılı bir şekilde testler yaptık."

Gençlerin TEKNOFEST Adana'daki stantlarına ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akşit, "'Zamane çocukları' teknolojik şeylere çok meraklılar" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin, kompleks ve yüksek teknoloji gerektiren motorları bile ilgiyle takip ettiğini işaret eden Akşit, "Şaşıracağınız sorular soruyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu bize umut veriyor. Bu gençlerimiz üniversiteli olacaklar, mezun olacaklar, görevi onlara devredeceğiz. Yeni gelen nesil teknolojik konularda çok daha farkında, çok daha bilinçli ve çok daha hevesli." diye konuştu.

"DAHA ZOR KISIMLARA GEÇTİK"

Akşit, TEKNOFEST kapsamında yürütücülüğünü üstlendikleri Jet Motor Tasarım Yarışması hakkında da konuştu. Daha önce küçük bir jet motoru yarışması yaptıklarını belirtti. "Yapıp çalıştırdıklarımız oldu. Her yıl aynı yarışmayı yapmamak için yavaş yavaş daha zor kısımlara geçtik" diyen TEI Genel Müdürü, bu seneki yarışmalarının çift kademe bir fan tasarımı üzerine kurulu olduğu bilgisini paylaştı ve ekledi:

"Bu aslında transsonik süpersonik çalışan bir fan. Bunu lise öğrencilerimizin tasarlaması çok zor. Üniversite seviyesinde bir yarışmaydı. Milli Savunma Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ilk üçü paylaştılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten genç arkadaşlarımız çok harika tasarımlar çıkardılar. Yavaş yavaş bu gençleri yarışmadan sonra ekibimize katıyoruz ve gerçek motorların başına oturtuyoruz."

"TEI'DE ÇALIŞMAK İYİ BİR FIRSAT"

TEI'de çalışmayı "kariyer yapmak için iyi bir fırsat" olarak değerlendiren Akşit, çok sürpriz ekipler çıktığını bildirdi. Yarışmayı ilk yaptıkları yıllarda Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yeni kurulduğunu sözlerine ekleyen Akşit, oradan bir ekibin birinci olduğunu hatırlattı ve "Çok parlak arkadaşlarımız çıktı. Şu anda bizde çalışıyorlar. Bunlar bizim için umut ve sevinç kaynağı" diye ekledi.