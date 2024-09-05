TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başladı: 1 milyondan fazla yarışmacı finalde!

05 Eylül 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:38

TEKNOFEST 2024, Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı ve 1.65 milyon başvuru ile 49 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleştiriliyor. Festivalde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra Türkiye'nin büyük dil modeli T3 AI'ın tanıtımı ve yapay zeka temalı etkinlikler de yer alıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı

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2018 yılından beri düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST, Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalini Antalya'da gerçekleştiriyor. 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla başladı.

TEKNOFEST 2024 ANTALYA NEREDE YAPILIYOR?

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başlayan ve 49 ana kategori ile 127 alt kategoriye ev sahipliği yapan TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finaline tam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu. 1270 takım ve 6 bin 514 finalistin dereceye girme mücadelesi verdiği finalde, yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar pek çok alan bulunuyor.

Etkinlikte gençler, hem 4 gün boyunca projeleri ile yarışacak hem de Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarının düzenleyeceği eğitim ve panel programlarına katılacak.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DİL MODELİ T3 AI TANITILACAK

TEKNOFEST Akdeniz, Türkiye'de yapay zeka sektörü açısından çok önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapacak. Türkçe büyük dil modeli "T3 AI" burada tanıtılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 AI projesini şu ifadelerle duyurmuştu: "Türkiye Teknoloji Takım Vakfı ve paydaşların iş birliğiyle küresel boyuttaki bu dijital dönüşümde öncü rol oynamak, dil bariyerlerini aşmak, bilginin serbest akışını sağlamak ve toplumların barış içinde bir araya gelmelerine katkı sağlamak vizyonu doğrultusunda T3 AI Projesi hayata geçirilmiştir."

TEKNOFEST Akdeniz'de ayrıca T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumları, yapay zeka okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi ile yapay zeka temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı yapılacak.

Yapay zekanın yanı sıra iklim değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu"nun da gerçekleştirileceği festivalde, nükleer enerji, uzay ve havacılık, patent ve tasarım ile İHA/SİHA pilotluğu gibi alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.

TEKNOFEST ANTALYA, ALPER GEZERAVCI'YI AĞIRLAYACAK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, festival kapsamında gençlerle deneyimlerini paylaşacak. TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, 8 Eylül'de sona erecek.