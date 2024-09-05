TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları başladı: 1 milyondan fazla yarışmacı finalde!
TEKNOFEST 2024, Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı ve 1.65 milyon başvuru ile 49 ana kategori ve 127 alt kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleştiriliyor. Festivalde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yanı sıra Türkiye'nin büyük dil modeli T3 AI'ın tanıtımı ve yapay zeka temalı etkinlikler de yer alıyor.
2018 yılından beri düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST, Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalini Antalya'da gerçekleştiriyor. 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla başladı.
TEKNOFEST 2024 ANTALYA NEREDE YAPILIYOR?
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başlayan ve 49 ana kategori ile 127 alt kategoriye ev sahipliği yapan TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finaline tam 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu. 1270 takım ve 6 bin 514 finalistin dereceye girme mücadelesi verdiği finalde, yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar pek çok alan bulunuyor.
Etkinlikte gençler, hem 4 gün boyunca projeleri ile yarışacak hem de Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarının düzenleyeceği eğitim ve panel programlarına katılacak.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜK DİL MODELİ T3 AI TANITILACAK
TEKNOFEST Akdeniz, Türkiye'de yapay zeka sektörü açısından çok önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yapacak. Türkçe büyük dil modeli "T3 AI" burada tanıtılacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 AI projesini şu ifadelerle duyurmuştu: "Türkiye Teknoloji Takım Vakfı ve paydaşların iş birliğiyle küresel boyuttaki bu dijital dönüşümde öncü rol oynamak, dil bariyerlerini aşmak, bilginin serbest akışını sağlamak ve toplumların barış içinde bir araya gelmelerine katkı sağlamak vizyonu doğrultusunda T3 AI Projesi hayata geçirilmiştir."
TEKNOFEST Akdeniz'de ayrıca T3 AI Hackathon Yarışması'nın final sunumları, yapay zeka okuryazarlığı ve prompt yazma eğitimi ile yapay zeka temalı TUAC 2024 Lisans Öğrencileri Akademik Konferansı yapılacak.
Yapay zekanın yanı sıra iklim değişikliği konusunda yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla "Girişimci Yetiştirme Programı Fikir Maratonu"nun da gerçekleştirileceği festivalde, nükleer enerji, uzay ve havacılık, patent ve tasarım ile İHA/SİHA pilotluğu gibi alanlardaki uzmanlar ziyaretçilerle buluşacak.
TEKNOFEST ANTALYA, ALPER GEZERAVCI'YI AĞIRLAYACAK
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, festival kapsamında gençlerle deneyimlerini paylaşacak. TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, 8 Eylül'de sona erecek.
SN CUMHURBASKANIMIZ SİZLERİ COK SEVİYORUZ ALLAH BASIMIZDAN EKSİK ETMESİN SAYGILAR SELAMLAR
SN.Cumhurbaskanımıza ve Kıymetli Hanımefendiye ALLAHTAN acil şifalar diliyorum Dualarımız sizinle Allah başımızdan eksik etmesin saygılar selamlar
Cumhurbaşkanı mıza ve değerli eşine mili savunma bakanımıza Yüce rabbim den acil şifalar diliyorum
Allahdan sayın Tayyib Receb Erdoğana ve eşi Emine xanıma sağlıqlı uzun ömürlər arzulayaraq,tez bir zamanda sağlıqlı heyatlarına dönmesine diləyirik????Sayın Erdoğanı Türk dünyasının lideri kimi kabul ediyoruz.Ümüdümüz birinci Allahdı,Allahın sayəsində onun siyasətinin nə kadar müsalmayan dünyasına ehemiyetli olmasını görürük????????❤️????????❤️????????
Milli karektersiz
Lahnet olsun size Cumhurbaskanimiz spol kuluplerine destek verdiyi icin nankorluk yapiyosunuz yaziklar olsun hepinize ????
İtin davasıyla kemik olsaydı Dağ taş kemik olurdu
Bu ülkenin ekmeğini suyunu icip bu milletin bir ferdiyim diyebilen böyle adice alcakca bir paylaşım yapan ne milli ne sporcu ne ahlah olması mümkün deyildir bu olsa olsa kendi kalekterine onuruna şerefine kişilığine yakışanı yapmıştır
O helvayı belki de senin için dağıtırlar ALLAH büyük sizin gibilerine fırsat vermesin.
Kınıyorum dilerim helvan senin için olur şimdisporcunun ahlaklısımı oluyor
Allahım zalimlere fırsat vermesin inşaAllah reise gücguvvet versin uzun ömürler versin inşaAllah tüm mazlumların duası reisimizin üzerine tüm mazlumların ahıda zalimlerin üzerine olsun