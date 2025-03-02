Teknoloji milyarderlerine şubat darbesi: Servetlerinden 138 milyar dolar eridi

Teknoloji milyarderlerinin Şubat ayı kazançlarında büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison’ın serveti toplam 138 milyar dolar kaybetti.

Küresel piyasalardan etkilenen teknoloji milyarderlerinin Şubat’ta büyük kayıplar yaşadığı ortaya çıktı. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Larry Ellison gibi dünya zenginlerinin toplam 138 milyar dolarının eridiği öne sürülüyor.

ELON MUSK EN BÜYÜK DARBEYİ ALAN İSİM

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, sadece dört büyük isim Şubat ayında toplam 138 milyar dolar kaybetti. En büyük darbeyi alan isimlerin başında gelen Elon Musk, 433 milyar dolarlık servetinin 349 milyar dolara gerilemesiyle büyük bir çöküş yaşadı.

ANİ ÇÖKÜŞÜN NEDENİ

Meta CEO’su Mark Zuckerberg 11 milyar dolar, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ise 9 milyar dolar kaybetti. Bu ani çöküşün başlıca nedenlerinden biri, Çin merkezli teknoloji şirketi DeepSeek’in yükselişi olarak görülüyor.