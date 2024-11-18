Telefon dolandırıcılarına akılalmaz tuzak: "Yapay zekalı nine" iş başında

18 Kasım 2024 15:24 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:25

İngiltere'nin önde gelen GSM operatörlerinden O2, dolandırıcılara karşı akılalmaz bir tuzak geliştirdi: Yapay zekâlı dAIsy. Yaşlı bir vatandaşı taklit eden bu yapay zeka, telefon dolandırıcılarını kandırarak onların zamanını boşa harcıyor. En azından deniyor.

İngiltere'nin en büyük mobil operatörlerinden biri olan O2, dolandırıcılara karşı farklı ve bir o kadar etkili bir çözüm üretti. Şirketin yapay zeka aracı dAIsy, yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılarına karşı mücadelede eşi benzerine az nadir rastlanan bir yaklaşım sergiliyor: Dolandırıcıları kandırarak zamanlarını boşa harcamak.

DOLANDIRICILARI DOLANDIRAN YAPAY ZEKA

Kısaca "yapay zekalı nine" olarak özetleyebileceğimiz dAIsy, yaşlı bir vatandaşı taklit eden yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların planlarını deyim yerindeyse altüst ediyor. Dolandırıcılar, yaşlı bir kişinin telefonda kendileriyle konuştuğunu zannederken aslında gelişmiş bir yapay zeka ile karşı karşıya olduklarının farkında bile olmuyorlar.

Bu akıllı sistem, dolandırıcıların istediği banka bilgileri ya da hassas veriler gibi konularda sahte bilgiler üretiyor ve bu şekilde dolandırıcıları "parmağına doluyor". Sistem o kadar inandırıcı ki, bazı dolandırıcıların dAIsy ile tam 40 dakika boyunca telefonda vakit harcadığı bile olmuş.

JİM BROWNİNG'İN KATKILARIYLA GELİŞTİRİLDİ

dAIsy'nin geliştirilme sürecinde, dolandırıcıları ifşa eden popüler YouTube içerik üreticisi Jim Browning'den destek alındı. Browning'in dolandırıcılık yöntemleri konusundaki bilgisi ve deneyimi, dAIsy'nin eğitilmesinde önemli bir rol oynadı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

dAIsy'nin çalışma prensibi oldukça karmaşık ve zekice tasarlanmış bir yapıya sahip. Öncelikli olarak arayan kişinin sesi metne dönüştürülüyor. Gelişmiş bir dil modeli, yaşlı bir bireyin konuşma tarzını taklit ederek yanıtlar oluşturuyor. Oluşturulan metinler, gerçek zamanlı olarak sese dönüştürülüyor. Tüm bu süreç ise gerçek zamanlı ve otomatik şekilde gerçekleştiriliyor.

Ancak bu yapay zeka aracını kullanmaya niyetlendiyseniz hemen sevinmeyin. O2, dAIsy'ye doğrudan erişim sunmuyor. Bunun yerine dAIsy, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı telefon numaralarını kullanıyor. Sistem yedi gün 24 saat çalışmaktan da geri durmuyor.