Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:00

Telefondaki fotoğraf ve videolara izinsiz erişmiş: Meta'ya rekor ceza

İtalya, Facebook üzerinden Android kullanıcılarının telefon galerilerindeki fotoğraf ve videolara izinsiz eriştiği tespit edilen Meta'ya ağır para cezası uyguladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Telefondaki fotoğraf ve videolara izinsiz erişmiş: Meta'ya rekor ceza
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 20:00

ABD merkezli teknoloji devi yine kullanıcı gizliliğine dair yaptığı ihlalle gündemde. Veri Koruma Kurumu 'un kullanıcıların telefon galerilerindeki fotoğraf ve videolara izin almadan da erişebildiğini tespit etti.

Telefondaki fotoğraf ve videolara izinsiz erişmiş: Meta'ya rekor ceza

KİŞİSEL VERİ İHLALİ YAPAN META'YA 805 MİLYON CEZA

İtalya, ABD merkezli teknoloji devi Meta'ya, Android işletim sistemi kullanıcılarının fotoğraf ve videolarına izinsiz eriştiğinin tespit edilmesinin ardından 805 milyon euro verdi. Söz konusu para cezasının, şirket grubunun küresel gelirinin yaklaşık yüzde 0,47'sine denk geldiği kaydedildi.
İtalya Veri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Meta'nın Facebook uygulamasında kullanıcılara paylaşım önerilerinde bulunan bir özellik aracılığıyla akıllı telefonların galerilerindeki fotoğraf ve görüntülere kullanıcıların izni olmadan eriştiği belirtildi. Kurum, Meta'ya özelliği varsayılan ayar olarak devre dışı bırakması ve kullanıcıların açık rızasını ayrı olarak alması için 60 gün süre verildiğini bildirdi.

KULLANICI VERİLERİ YAPAY ZEKA EĞİTİMİNDE KULLANILDIĞI ŞÜPHESİ

Geçtiğimiz yıl başladığı belirtilen soruşturmada, kullanıcıların fotoğraf ve videolarının yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılıp kullanılmadığının inceleme kapsamına alınmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Meta'nın bu yıl kullanıma sunduğu ve kullanıcı galerilerindeki içeriklerin bulut ortamında işlenmesini sağlayan yeni özelliğin de ayrıca değerlendirilebileceği kaydedildi.
Meta'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dijital Telif Yasası gündemde! Google, Meta ve TikTok için haksız kazanç tepkisi
Facebook ve Instagram köşeye sıkıştı: 1,4 trilyon dolarlık tarihi dava
ETİKETLER
#facebook
#İtalya
#Para Cezası
#Meta
#İtalya Veri Koruma Kurumu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.