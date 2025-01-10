Telefonunuz sizi ele veriyor olabilir! Bu ayarlar açıksa verileriniz tehlikede

10 Ocak 2025 16:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:32

Yeni bir akıllı telefon aldıktan sonra yapmanız gereken şeyler olduğu gibi "yapmamanız gereken şeyler" de var. Teknoloji uzmanı Chip Hallett, gizliliğine önem veren iPhone kullanıcılarının hiçbir şekilde aktif etmemesi gereken üç önemli ayarı açıkladı.

95 milyon dolarlık dava sonrası Apple, Siri hakkında açıklama yaptı

95 milyon dolarlık dava sonrası Apple, Siri hakkında açıklama yaptı

iPhone kullanıcıları, cihazlarında varsayılan olarak etkin olan ve üçüncü taraf uygulamaların ve web sitelerinin verilerinize erişmesine olanak tanıyan iki ayar konusunda uyarıldı. Bu ayarlar, üçüncü tarafların hedefli reklamlar oluşturmasına ve reklam etkileşimlerini ölçmesine yardımcı oluyor.

Teknoloji uzmanı ve Chip Hallett, bu tehlikeli ayarları devre dışı bırakmanın yollarını açıkladı. Hallett, gizliliğinizi korumak için aşağıdaki adımları takip etmenizi öneriyor:

SAFARİ'DEKİ GİZLİLİK AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Ayarlar uygulamasını açın.

Safari seçeneğine gidin ve ekranın en altındaki "İleri Düzey" sekmesine dokunun.

"Gizliliği Koruyan Reklam Ölçümü" seçeneğini bulun ve devre dışı bırakın.

Bu ayar açık olduğunda Safari, hangi reklamları görüntülediğinizi ve tıkladığınızı anonim olarak üçüncü taraflarla paylaşır. Apple, bu raporların kişisel veri içermediğini belirtse de Hallett, tamamen gizlilik isteyen kullanıcıların bu seçeneği kapatmasını öneriyor.

UYGULAMA TAKİBİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Ayarlar menüsünü açın ve "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesine dokunun.

Takip seçeneğini seçin ve ekranın en üstündeki "Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Ver" seçeneğini kapatın.

Bu ayar kapalı olduğunda, uygulamalar kişisel veya cihazınıza ait bilgileri üçüncü taraflarla paylaşamaz. Ayrıca listelenen uygulamaların takip durumunu kontrol ederek tüm izleme izinlerini de devre dışı bırakabilirsiniz.

APPLE INTELLİGENCE VE SİRİ AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Apple'ın yeni yapay zeka entegrasyonu Apple Intelligence, iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde kullanıma sunuldu. Ancak bu teknoloji kullanıcıların gizliliği konusunda endişelere yol açtı. Apple Intelligence, cihazınızdaki uygulamalar ve verilerden öğrenme yeteneğine sahip.

Hallett, gizliliğe önem veren kullanıcıların bu sistemi devre dışı bırakmalarını öneriyor:

Ayarlar uygulamasında Intelligence & Siri" sekmesine gidin.

sekmesine gidin. "Bu Uygulamadan Öğren" ve "Uygulama Öner" gibi seçenekleri kapatın.

ve gibi seçenekleri kapatın. Finans uygulamalarınız veya sağlık uygulamalarınız gibi hassas veriler içeren uygulamalarda bu ayarların kapalı olduğundan emin olun.

Apple, kullanıcıların verilerinin özel bulut bilişim sistemiyle şifrelendiğini ve yalnızca kullanıcının taleplerini yerine getirmek için işlendiğini belirtiyor. Ancak Hallett, Apple Intelligence'ın mesajlar, fotoğraflar ve konum verileri gibi diğer kişisel bilgilere de erişebileceği konusunda uyarıyor.