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 | Ömer Faruk Dogan

Telefonunuzda açık uygulamaları asla kapatmayın! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Akıllı telefonunuzun pil ömrünü korumak isterken farkında olmadan daha fazla harcama yapıyor olabilirsiniz. Bir TikTok kullanıcısının, Apple mağazasındaki bir çalışandan aldığını iddia ettiği bilgiler, yıllardır birçok kişinin doğru sandığı bir alışkanlığı yerle bir etti.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 11:55

Akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, cihazlarını daha verimli kullanmak amacıyla sık sık arka plandaki uygulamaları kapatma alışkanlığına sahip. Ve bu işlemin, cihazın şarjının daha uzun dayanmasını sağladığını öngörüyorlar. Ancak bir Apple çalışanından gelen bilgiler, bu yaygın davranışın aslında pil ömrüne zarar verdiğini ortaya koydu.

AÇIK UYGULAMALAR ASLINDA ARKA PLANDA ÇALIŞMIYOR

TikTok'ta @fordylipsync kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, Apple mağazasında çalışan teknisyenden aldığı şaşırtıcı tavsiyeyi takipçileriyle paylaştı. Videoda, Apple çalışanının kendisine uygulamaları kapatmamasını söylediğini aktaran kullanıcı, "Her seferinde uygulamaları kapattığınızda, onları yeniden açmak daha fazla veri ve pil harcıyor. Apple aslında uygulamaları donduruyor" dedi.

Telefonunuzda açık uygulamaları asla kapatmayın! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Apple çalışanı, açık görünen uygulamaların arka planda aktif olarak çalışmadığını ve sistem kaynaklarını tüketmediğini belirterek, kullanıcıların bu konuda endişelenmemesi gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"Uygulamaları kapatmak, onları yeniden başlatma sürecinde cihazın daha fazla enerji harcamasına neden oluyor."

Apple'ın resmi destek sayfası da bu açıklamaları doğrular nitelikte. Şirket, uygulamaların yalnızca yanıt vermediğinde kapatılmasını öneriyor. Açık kalan uygulamaların "askıya alınmış durumda" olduğunu belirten Apple, bu uygulamaların pil veya performans açısından zararlı olmadığını ifade ediyor.

Telefonunuzda açık uygulamaları asla kapatmayın! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi de daha önce uygulamaları kapatmanın gerekli olmadığını söylemişti.

Kısacası, iPhone'unuzu daha verimli kullanmak için uygulamaları kapatma alışkanlığınızdan vazgeçmeniz, telefonunuzun pil ömrünü korumak açısından daha yararlı olacaktır.

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ETİKETLER
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