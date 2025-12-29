Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

Telefonunuzun ömrünü tamamladığını nasıl anlarsınız? Bataryadan güvenliğe, cihazınızı yenilemeniz gerektiğini gösteren 5 kritik sinyali ve çözüm yollarını derledik.

Murat Makas
29.12.2025
13:50
29.12.2025
13:50

Kullanıcıların akıllı telefonlarını yenileme sıklığına dair kafalar epey karışık. Reviews.org gibi platformların verileri ortalama süreyi 2,5 yıl olarak gösterirken, kimi anketler kullanıcıların en az 4 yıl beklediğini, hatta cihaz tamamen bozulana kadar değişim yapmadığını ortaya koyuyor.

Her ne kadar kesin kurallar olmasa da, cihazınızın artık emekliye ayrılması gerektiğini gösteren bazı kritik sinyaller bulunuyor. Bu işaretler bir araya geldiğinde ise telefonunuz için tehlike çanları çalıyor demektir.

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

1) BATARYA PERFORMANSI VE MALİYET ÇIKMAZI

Telefonun şarjının çok hızlı tükenmesi veya şarj süresinin aşırı uzaması, değişimin ilk sinyali olarak kabul ediliyor. Elbette batarya değişimi cihazı neredeyse ilk günkü performansına döndürebilir ancak maliyet hesabı burada devreye giriyor.

Örneğin bir iPhone 14 Pro kullanıcısı, garanti dışı pil değişimi için yaklaşık 4 bin 800 TL ödemek zorunda. Ancak imkanınız varsa üzerine biraz koyup daha yeni, hızlı ve uzun yıllar güncelleme alacak bir modele geçmek uzun vadede daha mantıklı bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca tamir işlemlerinin riskli yapısı ve cihazın camının kırılma ihtimali de göz önüne alındığında eski bir telefona yatırım yapmak her zaman doğru tercih olmayabiliyor.

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

2) TELEFONUNUZ TEMEL İŞLERİ BİLE YAPAMIYOR MU?

Uygulamaların açılması eskisinden uzun sürüyor, telefon sık sık donuyor veya rastgele kapanıyorsa, işlemci ve bellek artık uygulamaların yükünü kaldıramıyor olabilir. Fabrika ayarlarına dönmek veya sorunlu uygulamaları silmek geçici bir çözüm sunsa da, çoğu zaman bu işlemler sorunu kökten çözmez.

Android platformunda LineageOS gibi açık kaynaklı işletim sistemleri eski cihazlara can suyu olabiliyor. Hatta 2017 yılında çıkan OnePlus 5 gibi modeller bile LineageOS sayesinde güncel kalabiliyor. Ancak ana üreticinin desteğini kestiği bir cihazda ısrar etmek, zaman kaybına yol açabilir.

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

3) GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNİN KESİLMESİ

Bir telefonun değişim vaktinin geldiğini gösteren en net işaret, güvenlik güncellemelerini almayı durdurmasıdır. Üretici desteği sona erdiğinde, cihazınız adeta "karantina bölgesine" aşısız girmek gibi savunmasız kalıyor.

Kötü niyetli hackerlar, eski ve desteklenmeyen cihazlardaki açıkları tespit ederek saldırı düzenlemek için fırsat kolluyor. Apple ve Samsung gibi devler belirli bir süre destek sunsa da, güncellemelerin kesildiği an kişisel verileriniz "saatli bir bombanın" üzerindeymiş gibi risk altında kalıyor.

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

4) UYGULAMA DESTEĞİNİN SONA ERMESİ

Telefonunuz çalışıyor olsa bile, kullandığınız popüler uygulamalar işletim sisteminize desteği kestiğinde cihaz işlevsiz hale gelebiliyor. Örneğin WhatsApp ve Telegram gibi platformlar, belirli dönemlerde eski iOS ve Android sürümlerine desteği sonlandırıyor.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında yapılabilecek pek bir şey yok. Apple veya Google'ın market kuralları gereği, donanımınız yeterli olsa dahi yazılım sürümünüz eski kaldığı için bankacılık veya mesajlaşma uygulamalarına erişiminizikaybedebilirsiniz.

Telefonunuzun ömrü sandığınızdan önce bitmiş olabilir: İşte cihazın emeklilik vaktinin geldiğinin 5 kanıtı

5) DEPOLAMA ALANINIZIN ÇABUK DOLMASI

Sürekli "depolama alanı dolu" uyarısı almak telefonun performansını da doğrudan etkileyen bir faktör. Depolama alanı limitine yaklaşıldığında, cihazınız en basit işlemleri yaparken bile zorlanabilir hatta klavyede yazı yazarken dahi gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Bu sebeple uzmanlar, depolama sorununun kalıcı çözümü için daha yüksek kapasiteli yeni bir modele geçilmesini tavsiye ediyor.

