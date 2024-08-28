Telegram ile Fransa'nın 6 yıl önceki görüşmesi sızdırıldı: Pavel Durov, Macron'un teklifini reddetmiş

28 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:38

2018 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Telegram CEO'su Pavel Durov arasında gerçekleşen dikkat çekici bir görüşme, yıllar sonra ortaya çıktı. ABD basını, bu görüşmede 39 yaşındaki girişimcinin, Macron'dan gelen bir talebi geri çevirdiğini yazdı.

EMMANUEL MACRON, TELEGRAM CEO'SU PAVEL DUROV'DAN NE TALEP ETTİ?

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Emmanuel Macron, Pavel Durov ile öğle yemeğinde buluştu ve Durov'u Telegram'ın merkezini Paris'e taşımaya ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin, Fransız istihbarat servislerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortaklaşa yürüttüğü bir operasyonla Durov'un telefonunu hacklemesinden bir yıl sonra gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberde bu operasyonun, Durov'un uygulamasının çeşitli terör örgütleri tarafından terör saldırıları organize etmek amacıyla kullanıldığı endişesiyle yapıldığı iddia edildi.

PAVEL DUROV, FRANSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Durov, 24 Ağustos'ta özel jetiyle Paris'in kenarındaki Le Bourget havaalanına indiğinde gözaltına alındı. St. Petersburg doğumlu olan Durov, 2021 yılında Fransız vatandaşlığı aldı ancak Dubai'de yaşadığı biliniyor. Fransız makamları, Durov'a uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve devletten önemli bilgileri saklama gibi 12 ayrı suçlama yöneltti.

WSJ, haberinde Durov'un Macron'la görüşmesinin ve telefonunun hacklenmesinin, tutuklanmasıyla bağlantılı olduğuna dair bir gösterge olmadığını belirtti.

Net servetinin 15.5 milyar dolar olduğu tahmin edilen Durov, Rus sosyal medya platformu VK'daki muhalif toplulukların kapatılması yönündeki hükümet taleplerine uymayı reddetmişti. Durov, 2014 yılında Rusya'yı terk etti ve daha sonra bu platformu sattı.