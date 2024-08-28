Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar

28 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:07

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındı. Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi de uzatıldı. Yaşanan bu olaydan sonra Fransa'ya nota veren Rusya, Pavel Durov'un bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Rusya vatandaşlığının yanı sıra BAE vatandaşı da olan Durov için BAE'den de hamle geldi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldıktan sonra BAE, Fransa'dan sipariş ettiği 80 adet F4 savaş uçağının iptaline karar verdi.

Fransa'nın bu karardan sonra nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.

Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya ve BAE tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da Durov için sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.