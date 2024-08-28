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Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:07
Telegram&#039;ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE&#039;den sürpriz karar

Telegram'ın sahibi Pavel Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan Durov'un gözaltı süresi uzatıldıktan sonra BAE yeni bir karar alarak, Fransa'dan sipariş ettiği 80 adet savaş uçağını iptal etti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, 24 Ağustos tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındı. Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi de uzatıldı. Yaşanan bu olaydan sonra Fransa'ya nota veren Rusya, Pavel Durov'un bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. Rusya vatandaşlığının yanı sıra BAE vatandaşı da olan Durov için BAE'den de hamle geldi.

Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar - 1. Resim

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un gözaltı süresi uzatıldıktan sonra BAE, Fransa'dan sipariş ettiği 80 adet F4 savaş uçağının iptaline karar verdi.

Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar - 2. Resim

Fransa'nın bu karardan sonra nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu oldu.

Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar - 3. Resim

Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya ve BAE tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da Durov için sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.

Telegram'ın sahibi gözaltına alındı, uçak siparişleri iptal edildi! BAE'den sürpriz karar - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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