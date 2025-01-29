Tesla araçları artık fabrikadan tamamen otonom olarak çıkıyor

29 Ocak 2025 11:42 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:42

Tesla, paylaştığı videoda üretim bandından çıkan araçların tamamen otonom bir şekilde, insan müdahalesi olmadan fabrika içindeki yükleme alanlarına sürüldüğünü gösterdi. Bu gelişmenin, denetimsiz tam otonom sürüş teknolojisinin büyük ölçekli uygulamasına bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

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Nvidia, yine yaptı yapacağını: Robot ve otonom araçlarda yeni dönem başlıyor

Tesla, tam otonom sürüş (Full Self-Driving - FSD) teknolojisinde büyük bir adım attı. Şirketin yapay zeka ekibi Tesla AI, X platformunda paylaştığı bir video ile araçların insan müdahalesi olmadan fabrikadan çıkıp belirlenen yükleme alanlarına sürüldüğünü gösterdi.

"GÖZETİMSİZ TAM OTONOM SÜRÜŞ BAŞLIYOR"

Gelişme, Tesla'nın gözetimsiz tam otonom sürüş hedefinde önemli bir aşama olarak değerlendirilirken şirket paylaşımında, bu teknolojinin büyük ölçekli olarak uygulanmasına bir adım daha yaklaştıklarını vurguladı. Tesla'nın sahibi ve CEO'su Elon Musk da videoyu alıntılayarak, "Gözetimsiz tam otonom sürüş başlıyor" ifadesini kullandı.

Tesla'nın paylaştığı videoda, üretim bandından çıkan araçların herhangi bir sürücü ya da operatör desteği olmadan, tamamen kendi kendine fabrika içindeki yükleme alanlarına gittiği görülüyor. Bu, şirketin otonom sürüş sistemini geliştirmeye devam ettiğinin ve FSD teknolojisinin ne kadar geliştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan tam otonom sürüş teknolojisinin yaygın kullanımı için düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor. Şu anda birçok ülkede, otonom sürüş sistemleri belirli yasal düzenlemelere tabi tutuluyor ve gözetimsiz kullanım henüz tam anlamıyla serbest bırakılmış değil. Türkiye de bu konuda ilk adımı aralık ayında atmıştı.

TÜRKİYE, OTONOM ARAÇLARA YÖNELİK YÖNETMELİK YAYIMLADI

Otonom araçların yasal ve teknik altyapısını belirleyen düzenleme, Resmi Gazete'nin 1 Aralık sayısında yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tam Otonom Araçların Otonom Sürüş Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik", ülkemizde sürücüsüz araçların kullanımına yönelik önemli bir adım oldu.

Söz konusu düzenlemeye göre otonom araçlar üç kullanım senaryosunda değerlendirildi;

a) Çift modlu araçlar da (manuel sürüş modundan tam otonom moda geçiş yapabilen) dahil olmak üzere belirlenmiş alanda insan veya mal taşımacılığı için tasarlanmış ve imal edilmiş tam otonom araçlar.

b) Sabit güzergahlı: Çift modlu araçlar da dahil olmak üzere sabit bir yolculuk/sefer çıkış ve varış noktalarına sahip önceden belirlenmiş bir güzergahta yolcu veya mal taşımacılığı için tasarlanmış ve imal edilmiş tam otonom araçlar.

c) Otonom park sistemi: Belirli otopark tesislerinde araç park etme uygulamaları için tam otonom sürüş moduna sahip çift modlu araçlar. Sistem, dinamik sürüş görevini gerçekleştirmek için otopark tesisinin dış altyapısını (Konum belirleme işaretleri, algılama sensörleri ve benzeri) kullanabilir veya kullanmayabilir.