Tesla Türkiye'den şaşırtan karar: Uygun fiyatlı Model Y satıştan kaldırıldı

24 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:38

Tesla Türkiye, yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Model Y satışlarını durdurdu ve yalnızca Long Range ve Performance versiyonlarını satışa açık bıraktı. Bu değişiklikle birlikte, Tesla Model Y almak isteyenler için başlangıç fiyatı 3 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Tesla​ Türkiye​, yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Model Y​ satışlarını durdurdu. Şirket, bu kararın nedenine dair bir açıklama yapmazken, kararın geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Model Y ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Tesla'nın internet sitesinde uygun fiyatlı Model Y versiyonunun pasif durumda olduğu görülüyor. Ancak Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonları hâlâ siparişe açık.

Bu değişiklikle birlikte, uygun fiyatlı Model Y yerine daha yüksek fiyatlı versiyonları satın almak isteyenlerin 3 milyon TL'yi aşan bir bütçe ayırmaları gerekiyor. Tesla Model Y fiyat​ listesi, Ocak 2025 itibarıyla şu şekilde:

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ

Long Range Dört Çeker - 3 milyon 209 bin 741 TL

Performance Dört Çeker - 3 milyon 473 bin 990 TL

İki modelden birini sipariş vermek istediğinizde, tahmini teslimat tarihi "Şubat 2025" olarak belirtiliyor. Ancak bu tarih, Tesla Türkiye tarafından değiştirilebilir. Daha önce Model Y'nin teslimat tarihlerinin birkaç kez ertelendiği olmuştu. Öte yandan yeni Model Y "Juniper" modelinin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

YENİ TESLA MODEL Y "JUNİPER" NE KADAR?

Makyajlı Tesla Model Y fiyatı ise Çin pazarında 35 bin 940 dolar olarak belirlendi. Ancak bu yalnızca başlangıç fiyatı. Uzun menzilli versiyon 41 bin 394 dolar fiyat etiketi ile satışta duruyor. Bu rakam, TL cinsinden 1 milyon 463 bin TL'ye denk gelse de vergiler ile beraber fiyatın 3 milyonu aşacağı öngörülüyor.