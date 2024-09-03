Tesla, kendi kendine sürüş özelliği sayesinde kılınızı kıpırdatmadan yanınıza gelebilecek

03 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:56

Tesla, araç sahiplerine büyük bir konfor sunan yeni özelliği "Gerçekten Akıllı Çağırma (Actually Smart Summon)" sistemini duyurdu. Bu yenilik, aracın size ya da belirlediğiniz bir noktaya kendi başına gelmesini sağlıyor. Tesla, bu özelliği "Sihir gibi, ama daha fazla teknoloji ve daha az el sallama ile" cümlesiyle tanımlıyor.

TESLA, "GERÇEKTEN AKILLI ÇAĞIRMA" ÖZELLİĞİNİ DEVREYE ALDI

"Gerçekten Akıllı Çağırma" özelliği, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) sisteminin yeni bir sürümü olan v12.5.3'ü de içeren 2024.27.20 yazılım güncellemesiyle geldi.

Aracın engellerin, yayaların ve diğer araçların etrafında manevra yaparak sahibine ya da belirlenen bir yere gelmesini sağlayan Tesla Akıllı Çağırma özelliği, 2019 yılında tanıtılmıştı. Ancak ilk başlarda hatalı çalışıyordu. Diğer arabaları veya engelleri fark etmeyip çevredeki objelere zarar verdiğine dair eleştiriler almıştı.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2022 yılında sorunla ilgili bir açıklama yapmıştı. Akıllı Çağırma özelliğini yenileyeceklerini ve daha gelişmiş bir versiyonunu piyasaya süreceklerini belirtmişti. İşte o gün geldi çattı. Tesla, "Gerçekten Akıllı Çağırma" olarak adlandırdığı yeni özelliğini kullanıma sundu.

X'te Teslanomics hesabı, bir Tesla aracının sahibinin yanına gittiği videoyu paylaştı.

Öte yandan Tesla'nın akıllı telefon uygulamasında Gerçekten Akıllı Çağırma özelliği için şöyle deniyor:

"Hayatınızın yolculuğu için emniyet kemerinizi bağlayın. Ancak sürpriz! Arabada değilsiniz. ASS, aracınızın size gelmesini veya seçtiğiniz bir yere gitmesini sağlar; hepsi kendi başına oluyor. Sihir gibi, ancak daha fazla teknoloji ve daha az asa sallama ile."