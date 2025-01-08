Tesla otomobillerin kendi kendine park özelliği ortalığı karıştırdı: ABD harekete geçti

08 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:26

NHTSA, Tesla'nın "Actually Smart Summon" adlı uzaktan park özelliğini, 16 kaza raporunun ardından 2,6 milyon aracı kapsayan bir soruşturma başlatarak incelemeye aldı. Araçlar, kameralarla otonom şekilde hareket ederken kullanıcılar, uygulama üzerinden kontrol sağlıyor ancak kazaların birçoğu, kullanıcıların yeterince hızlı reaksiyon verememesi nedeniyle gerçekleşti.

Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla​'nın "Actual Smart Summon" adlı uzaktan park etme özelliğini, birkaç kaza raporunun ardından incelemeye aldı. NHTSA, 2016-2025 yılları arasında üretilen Model S​ ve X, 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y araçlarını kapsayan Smart Summon özelliğiyle ilgili 16 olay raporu aldığını belirtti.

İdarenin Arıza Araştırma Ofisi (ODI), bu park etme özelliğine sahip tahmini 2,6 milyon aracı mercek altına alıyor.

KENDİ KENDİNE PARK ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tesla, radar ve ultrasonik sensörleri kaldırarak yalnızca kamera tabanlı bir yaklaşıma geçme kararı aldıktan sonra geçen sonbaharda uzaktan park etme Smart Summon özelliğini "Actually Smart Summon" (ya da kısaca "ASS") adıyla yeniden piyasaya sürdü. Tesla sahipleri, Tesla akıllı telefon uygulamasındaki bir düğmeye basarak aracı kontrol edebiliyor. Araç, direksiyonda kimse olmadan kameraları kullanarak otoparkta hareket edebiliyor. Uygulamadaki düğmenin bırakılması, aracın hareketini durduruyor.

Ancak bu özellik yeni adıyla yeniden tanıtıldığından bu yana, olası kazaların yer aldığı bir dizi video YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına yüklendi. Videolarda Tesla araçlarının diğer araçlara sürttüğü, park tabelalarına çarptığı veya duvarlara çarptığı görülüyor. Öte yandan, özelliklerin kalabalık otoparklarda bile sorunsuz çalıştığını gösteren birçok video da bulunuyor.

NHTSA ise sorunsuz çalışan örnekler kadar, iyi sonuçlanmayan olaylarla ilgileniyor. Herhangi bir yaralanma bildirilmemiş olsa da kurum, "hem Smart Summon hem de Actually Smart Summon ile ilgili, kullanıcının bir kazayı önlemek için ya görüş hattının yetersizliği ya da telefon uygulaması düğmesini bırakarak tepki verme süresinin kısa olması nedeniyle yeterince hızlı reaksiyon veremediği" çok sayıda çarpışma iddiasını inceliyor.

ASS ile ilgili hiçbir çarpışma, otomatik veya otonom özellikleri içeren olayların bildirilmesini zorunlu kılan NHTSA'nın genel emri kapsamında rapor edilmedi.