The Witcher 4 için bekleyiş başladı... Şirketten meraklısını heyecanlandıran açıklama!

17 Temmuz 2024 11:11 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:12

CD Projekt RED, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077'nin gerek oynanışındaki sorunlar gerekse de grafiksel anlamdaki bugları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Polonyalı şirket Cyberpunk 2077'nin devamı ile The Witcher 4 oyunları üzerinde çalışıyor.

THE WITCHER 4 ŞU ANDA CD PROJEKT'İN EN GELİŞMİŞ OYUNU

Cyberpunk 2077'nin devam oyununun yönetmeni Pawel Sasko, Flow Games podcast yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Stüdyonun projelerinin önemli kısmının henüz erken aşamalarda olduğunu belirten Sasko, Witcher 4'ün yakında tam geliştirme sürecine başlayacağını söyledi.

Sasko, geliştirme aşamasındaki projeler arasında en gelişmiş olanının Witcher 4 olduğunu söyleyerek, "Tek fark Polaris projesi, yani yeni Witcher destanı... o üretime girecek. Bunların arasında en gelişmiş, ilerlemiş olanı bu oyun." ifadesini kullandı.

IGN'in aktardığına göre CD Projekt Red, Nisan 2024 sonu itibariyle 407 ekip üyesinin The Witcher 4 üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cyberpunk 2077'nin devam oyununun başındaki isme göre de The Witcher 4, stüdyonun üzerinde çalıştığı, 'en ilerlemiş' proje.

Yine de oyunun asıl geliştirme süreci başlamadığı ve tabii ki bu aşamanın birkaç yıl alabileceğini düşünecek olursak, The Witcher 4 ile buluşmamıza epeyce vakit var diyebiliriz.