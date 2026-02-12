Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Thomas Edison'un hayali gerçek oluyor: Saniyeler içinde şarj olan batarya geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öncülüğünde bir araştırma ekibi, saniyeler içinde şarj olabilen ve on yıllarca dayanan yeni bir batarya prototipi üretti.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.02.2026
17:38
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
17:38

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırmada bilim insanları, saniyeler içerisinde tam şarja ulaşabilen ve performansını 12 bin döngüden fazla koruyabilen nikel-demir batarya prototipi geliştirdi. Batarya, günlük şarj edildiğinde 30 yıldan fazla bir süre kullanılabiliyor.

Thomas Edison'un hayali gerçek oluyor: Saniyeler içinde şarj olan batarya geliştirildi

UCLA öncülüğündeki bir araştırma, saniyeler içinde tam şarj olabilen ve 30 yıldan fazla dayanabilen yüksek performanslı nikel-demir batarya prototipi geliştirdi.
UCLA liderliğindeki ekip, saniyeler içinde şarj olan nikel-demir batarya prototipi geliştirdi.
Batarya, 12.000'den fazla döngüde performansını koruyarak günlük şarjla 30 yıldan fazla kullanılabiliyor.
Özellikle güneş enerjisi depolama ve veri merkezlerinde yedek güç kaynağı olarak ideal bir çözüm sunuyor.
Teknoloji, 5 nanometre altı nikel-demir kümeleri, grafen ve proteinler kullanarak şarj süresini saniyelere indirdi.
Gelişim, Thomas Edison'un 100 yılı aşkın süredir gerçekleştiremediği bir hayali temel alıyor.
Şu an için lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğuna ulaşılmış değil.
Araştırmacılar, teknolojinin hızlı şarj özelliği, yüksek çıkış gücü ve sağlam yapısının özellikle çiftliklerinde gündüz üretilen fazladan elektriği depolamak adına ideal bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Geliştirilen sistemin veri merkezlerinde yedek güç kaynağı olarak kullanılması da mümkün. Ancak şu an için lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğuna ulaşılmış değil.

EDISON'UN 100 YILI AŞKIN HAYALİYDİ

Teknolojide 5 nanometreden daha küçük nikel ve demir kümeleri kullanılıyor. Araştırmacılar, elektrot yüzey alanını artırarak neredeyse her atomun kimyasal reaksiyona katılmasını sağladı. Böylelikle daha önce 7 saati bulan şarj süresi saniyeler mertebesine indirilmiş oldu.

Yaşanan gelişme, elektrikli araçların benzinli arabalardan sayıca fazla olduğu ancak menzillerinin sınırlı kaldığı 1900'lü yıllardaki bir konsepte dayanıyor. Ünlü mucit Thomas Edison, o dönemde nikel-demir kimyasını kullanarak menzili artırmaya çalışmış fakat içten yanmalı motorların yükselişiyle hayalini gerçekleştirememişti.

Yeni UCLA prototipi ise geçmişte batarya türünü sınırlayan iletkenlik sorunlarını aşmak adına 2D grafen ve proteinlerden yararlanıyor.

Araştırma ekibi, metal kümelerini büyütmek için sığır eti üretiminden elde edilen proteinleri şablon olarak kullandı. Tek atom kalınlığındaki grafen oksit ile karıştırılan materyaller, yüksek sıcaklıklarda işlenerek proteinleri karbona dönüştürdü ve nikel-demir kümelerini yapıya hapsetti.

Ortaya çıkan ve hacminin yüzde 99'u havadan oluşan "jel" benzeri yapı, kimyasal reaksiyonlar için geniş bir alan oluşturuyor. İyonların kat etmesi gereken mesafeyi kısaltan tasarım, geleneksel bataryalara kıyasla çok daha hızlı şarj ve deşarj imkanı sunuyor.

