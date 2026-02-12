Thomas Edison'un hayali gerçek oluyor: Saniyeler içinde şarj olan batarya geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırmada bilim insanları, saniyeler içerisinde tam şarja ulaşabilen ve performansını 12 bin döngüden fazla koruyabilen nikel-demir batarya prototipi geliştirdi. Batarya, günlük şarj edildiğinde 30 yıldan fazla bir süre kullanılabiliyor.

Araştırmacılar, teknolojinin hızlı şarj özelliği, yüksek çıkış gücü ve sağlam yapısının özellikle güneş enerjisi çiftliklerinde gündüz üretilen fazladan elektriği depolamak adına ideal bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Geliştirilen sistemin veri merkezlerinde yedek güç kaynağı olarak kullanılması da mümkün. Ancak şu an için lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğuna ulaşılmış değil.

EDISON'UN 100 YILI AŞKIN HAYALİYDİ

Teknolojide 5 nanometreden daha küçük nikel ve demir kümeleri kullanılıyor. Araştırmacılar, elektrot yüzey alanını artırarak neredeyse her atomun kimyasal reaksiyona katılmasını sağladı. Böylelikle daha önce 7 saati bulan şarj süresi saniyeler mertebesine indirilmiş oldu.

Yaşanan gelişme, elektrikli araçların benzinli arabalardan sayıca fazla olduğu ancak menzillerinin sınırlı kaldığı 1900'lü yıllardaki bir konsepte dayanıyor. Ünlü mucit Thomas Edison, o dönemde nikel-demir kimyasını kullanarak menzili artırmaya çalışmış fakat içten yanmalı motorların yükselişiyle hayalini gerçekleştirememişti.

Yeni UCLA prototipi ise geçmişte batarya türünü sınırlayan iletkenlik sorunlarını aşmak adına 2D grafen ve proteinlerden yararlanıyor.

Araştırma ekibi, metal kümelerini büyütmek için sığır eti üretiminden elde edilen proteinleri şablon olarak kullandı. Tek atom kalınlığındaki grafen oksit ile karıştırılan materyaller, yüksek sıcaklıklarda işlenerek proteinleri karbona dönüştürdü ve nikel-demir kümelerini yapıya hapsetti.

Ortaya çıkan ve hacminin yüzde 99'u havadan oluşan "jel" benzeri yapı, kimyasal reaksiyonlar için geniş bir alan oluşturuyor. İyonların kat etmesi gereken mesafeyi kısaltan tasarım, geleneksel bataryalara kıyasla çok daha hızlı şarj ve deşarj imkanı sunuyor.