TikTok, 60 dakikalık video yükleme özelliğini test ediyor

17 May 2024 09:56 - Güncelleme : 17 May 2024 09:56

Yapay zeka ile daha işlevsel: TikTok, ChatGPT'den destek alacak

Yapay zeka ile daha işlevsel: TikTok, ChatGPT'den destek alacak

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YouTube tarihinde en çok izlenen kadın müzik videosu 4 milyar ile Katy Perry 'Roar' şarkısı oldu

Joe Biden yönetimi tarafından yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Çinli sosyal medya platformu TikTok, YouTube ile rekabet edebilmek amacıyla önemli bir adım attı. Çok yakında 1 saat uzunluğundaki videoların yüklenmesine izin vereceğini duyurdu.

TikTok'u en fazla 10-15 dakikalık kısa videoların yüklenebildiği klasik bir sosyal medya uygulaması olmaktan çıkarıp YouTube gibi büyük bir "video barındırma hizmetine" çevireceği düşünülen bu gelişmeyi, direkt olarak şirketten bilgi olan TechCrunch sitesi doğruladı.

TIKTOK, 60 DAKİKALIK VİDEOLARA İZİN VERECEK

ByteDance şirketinde faaliyet göstermeye devam eden TikTok yönetimi, şu an için yalnızca belirli ülkelerde ve sınırlı sayıda kullanıcının 60 dakikalık videoları yüklemesini kabul ettiklerini belirtti. Özelliği küresel çapta kullanıma sunma konusunda acele etmeyeceklerini vurguladı.

'60 SANİYE'DEN '60 DAKİKA'YA

Video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan TikTok platformu ilk kuruluğunda içerik üreticilerin yükleyebileceği video süresini 60 saniye ile sınırlıyordu. Bu süreyi platformda yaptığı güncellemelerle kademeli olarak artımaya karar veren şirket, şu anda 10 dakikalık (seçili kullanıcılar için 15 dakika) videoları kabul ediyor.

60 dakikalık videoların dünya çapında kabul edilmeye başlanmasıyla beraber TikTok'un geniş bir 'eğitim ağına' dönüşeceği ve kullanıcıların YouTube'da paylaşmaya alışık oldukları "Nasıl yapılır?" içerikleri, öğretici / eğitici videoları, günlük vlog videoları vb. uzun süre gerektiren paylaşımlarını TikTok'a taşıyacakları düşünülüyor.

Öte yandan TikTok, her ne kadar Z kuşağı olarak bilinen genç kullanıcılar arasında bir hayli popüler olsa da kısa bir süre önce yapılan bir araştırmaya göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 80'inden fazlasının YouTube'u, yüzde 33'ünün ise TikTok'u kullandıkları tespit edilmişti.