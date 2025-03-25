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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TikTok artık şişmanlatmayacak

TikTok'ta kısa sürede viral olan ve kullanıcıların kilolu görünmesine neden olan "şişmanlatma filtresi", beden algısını bozduğu ve yeme bozukluklarına zemin hazırladığı eleştirilerinin ardından platformdan kaldırıldı.

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 14:38

Sosyal medya platformu TikTok, kullanıcıların kilolu görünmesini sağlayan ve kısa sürede viral hale gelen bir filtreyi platformdan kaldırdı. "Şişmanlatma filtresi" olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı araç, kişilerin fotoğraflarını düzenleyerek sanki kilo almışlar gibi görünmelerine neden oluyordu.

'YEME BOZUKLUĞUNU ARTIRABİLİR' ELEŞTİRİSİ

Platformda birçok kişi, "filtreli" ve "filtresiz" görüntülerini paylaşarak ne kadar farklı göründüklerine dair espritüel paylaşımlarda bulundu.

Ancak bazı kullanıcılar, söz konusu filtrenin beden algısına zarar verdiğini ve kişileri, kendi bedenlerinden utanacak hale gelmeye teşvik ettiğini dile getirdi. Uzmanlar da bu tür içeriklerin toksik diyet kültürünü besleyebileceği ve yeme bozukluklarına zemin hazırlayabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Filtrenin, TikTok ile aynı çatı şirket olan ByteDance'e ait CapCut tarafından yüklendiği belirtildi. TikTok, efektle oluşturulan videoları öneri sisteminden çıkardığını ve genç kullanıcıların hesaplarında görünmesini engellediğini açıkladı. Topluluk kurallarını ihlal eden, zorbalık ya da taciz içeren içeriklerin de silineceği bildirildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok beğeni hilesi yöntemi var mı?
TikTok'ta beğeni hilesi gibi yöntemler hesabınızın güvenliğini riske atabilir. Resmi olarak hile ile TikTok beğeni artırma gibi yöntemler bulunmuyor.
ETİKETLER
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#sosyal-medya
#yapay-zeka
#Şişmanlatma Filtresi
#Yeme Bozukluğu
#Beden Algısı
#Capcut
#Teknoloji
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