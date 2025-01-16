TikTok CEO’su Trump’ın yemin törenine katılacak

16 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:47

TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew'in ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılmayı planladığı belirtiliyor.

TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yemin törenine katılmayı planlıyor. New York Times’ın haberine göre, Chew, törende eski başkanlar, aile üyeleri ve önemli konuklar için ayrılan özel bir bölümde yer alacak.

Ancak TikTok​ kullanıcılarını şok eden bir gelişme daha var. Çin merkezli ByteDance’ın sahibi olduğu popüler video paylaşım uygulaması TikTok, ABD’deki 170 milyon kullanıcısına kapatılacağı haberini duyurdu. Şirketin, 2023 yılında yürürlüğe giren TikTok yasağını aşma çabalarından vazgeçtiği belirtiliyor.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Uygulama üzerinden geniş kitlelere ulaşan içerik üreticileri, bu karar karşısında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Özellikle ABD’de büyük bir takipçi kitlesi ve kariyer oluşturan kullanıcılar, TikTok’un tamamen kapatılma ihtimaline karşı üzüntü ve öfke duyuyor. 28 yaşındaki araştırma yöneticisi ve içerik üreticisi Joonsuk Shin, “TikTok’un pes etmesi gerçekten moral bozucu ve üzücü” dedi.

Kullanıcılar, bu karara tepki olarak Meta’nın sahibi olduğu Instagram ve Facebook gibi alternatif uygulamaları boykot etme çağrısında bulunuyor.

Özellikle reklam verenlerin TikTok yasağı sonrası Instagram, Facebook ve Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna kayması bekleniyor. TikTok yasağıyla birlikte sosyal medya dünyasında dengelerin yeniden değişeceği öngörülüyor.