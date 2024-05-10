TikTok deepfake'e resmen savaş açtı

10 May 2024 11:25 - Güncelleme : 10 May 2024 11:25

TikTok, yapay zeka tarafından üretilen fotoğraflara ve videolara bunu belirten bir etiket koyulmasını gerektiren sistemini genişletti. Artık kendi bünyesinde kullanıma sunduğu filtrelerin yanında platforma yüklenen içeriklerde de etiket olacak.

Sosyal medya platformu, bu özellikte "İçerik Kimlik Bilgileri" olarak bilinen bir dijital filigran teknolojisinden faydalanacak. Halihazırda Adobe, Intel, Microsoft ve OpenAI dahil birçok büyük şirket bu teknolojiyi benimsiyor.

TikTok'un Güvenlik Müdürü Adam Presser, "Etiketlenmemiş gerçekçi yapay zeka içeriklerini yasaklayan politikalarımız da var. Bunları topluluk kurallarımızı ihlal ettiği için kaldırıyoruz" dedi.

TIKTOK'A GÖRE YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞ İÇERİK

TikTok, yapay zeka ile oluşturulmuş içerik kavramını şöyle açıklıyor:

Derin öğrenme veya makine öğrenmesi süreçleri ile oluşturulan veya değiştirilen görüntüleri, videoları ve/veya sesleri içerir. Bu tür içerikler, son derece gerçekçi veya belirli bir sanatsal tarzda (ör. resim, çizgi film ve anime) oluşturulmuş gerçek insan tasvirlerini içerebilir:

- Görüntüsü, sesi ve/veya kelimeleri YZ ile değiştirilmiş veya düzenlenmiş gerçek bir kişinin konuşmasını içeren video

- Gerçek dünyada meydana gelen ancak YZ ile değiştirilmiş veya düzenlenmiş bir sahne veya olayı içeren video veya görsel

- Gerçek veya kurgusal kişilerin, yerlerin ve olayların tamamen YZ ile oluşturulmuş videoları veya görselleri

Yapay zeka tarafından önemli ölçüde düzenlenmiş içeriği, gerçek görselleri/videoları kaynak materyal olarak kullanan, ancak sentetik görüntüler/videolar da dahil olmak üzere, küçük düzeltmeler veya iyileştirmelerin ötesinde yapay zeka ile değiştirilmiş içerik olarak kabul ettiğini belirten şirket, bunlara birkaç örnek verdi:

- Ana öznelerin yapmadıkları bir şeyi yaparken gösterilmesi (ör. dans etmek)

- Ana öznelerin söylemedikleri bir şeyi söylerken gösterilmesi (ör. YZ ses klonlaması yoluyla)

- Birincil öznelerin görünümünün, orijinal öznelerin artık tanınamayacağı şekilde büyük ölçüde değiştirilmesi (ör. bir YZ yüz değiştirmesi ile)

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞ İÇERİK ETİKETİ NASIL UYGULANIR?

Kullanıcıların, TikTok uygulamasında gönderi paylaşmadan önce yapay zeka ile oluşturulmuş içerik ayarlarını açmaları gerekiyor. Bunun için;

- Paylaş ekranı üzerinden Diğer seçenekler düğmesine dokunun.

- Yapay zeka ile oluşturulmuş içerik seçeneğini açın.

- Paylaş seçeneğine dokunun. Paylaşıldıktan sonra videonuz "İçerik üreticisi YZ ile oluşturuldu olarak etiketledi" olarak etiketlenir ve değiştirilemez.