TikTok için yeni teklif: ABD hükümeti ortak olabilir

27 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:38

ABD merkezli yapay zeka şirketi Perplexity AI, TikTok’un ABD operasyonları için yeni bir yapı teklif etti. Teklife göre, ABD hükümeti %50’ye kadar hisse sahibi olabilecek ancak oy hakkı ve yönetim kurulu üyeliği olmayacak. ByteDance henüz bu teklife yanıt vermedi.

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

TikTok yüklü telefonlar kıymete bindi! Milyon dolar isteyen bile var

ABD​ merkezli yapay zeka şirketi Perplexity AI, TikTok’un ABD operasyonlarını içeren yeni bir yapı oluşturmayı önerdi. Bu teklif, ABD hükümetine yeni kurulacak şirketin %50’sine kadar ortaklık imkanı sunuyor.

YENİ TEKLİFİN AYRINTILARI

Perplexity AI’nin TikTok’un ana şirketi ByteDance’e sunduğu bu teklif, daha önce Ocak ayında yapılan bir önerinin güncellenmiş hali. İlk teklif, Perplexity AI’nin TikTok’un ABD operasyonlarıyla birleşmesini ve diğer yatırımcıların da bu yapıya dahil edilmesini içeriyordu. Ancak ByteDance​, bu ilk teklife henüz yanıt vermedi.

Güncellenen teklif, yeni oluşturulacak şirketin halka arzında en az 300 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşması halinde, ABD hükümetine %50’ye kadar hisse sahibi olma imkanı tanıyor. Ancak bu hisseler oy hakkı içermeyecek ve ABD hükümeti şirketin yönetim kurulunda yer almayacak.

TRUMP YÖNETİMİNDEN GERİ BİLDİRİM

Perplexity AI’nin bu yeni teklifi, ABD Başkanı Donald Trump​ yönetiminden alınan geri bildirimlere göre şekillendirildi. Trump döneminde, TikTok’un ABD’de yasaklanmasıyla ilgili yasa Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Bu yasa, TikTok’un ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle gündeme gelmişti.

BYTEDANCE HENÜZ SESSİZ

ByteDance’in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor. Ancak teklifin kabul edilmesi durumunda, TikTok’un ABD operasyonları yeni bir yapıya kavuşacak ve ABD hükümeti bu yapıya ortak olacak.

TİKTOK​'UN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

TikTok’un ABD’deki faaliyetleri, uzun süredir siyasi tartışmaların odağında. Çin merkezli ByteDance’e ait olması nedeniyle güvenlik endişeleri dile getirilen TikTok’un geleceği, bu teklifin kabul edilip edilmeyeceğiyle şekillenecek. ABD hükümetinin olası ortaklığı, bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırabilir.