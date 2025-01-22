Instagram, TikTok fenomenleri için kesenin ağzını açtı! Teklif ettiği para dudak uçuklattı

22 Ocak 2025 15:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:27

Instagram, "Breakthrough Bonus" programı kapsamında, TikTok içerik üreticilerine, videolarını yalnızca Instagram'da paylaşmaları karşılığında bonus dağıtacağını duyurdu. Meta'nın teklif ettiği para dudak uçuklattı.

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Meta​, TikTok​'un uygulama mağazalarından kaldırılmasını fırsata çevirerek, içerik oluşturuculara, videolarını yalnızca Instagram​'da paylaşmaları için nakit bonus hediyeleri sunuyor. The Information'un haberine göre, bonuslar aylık 10 binle 50 bin dolar arasında değişiyor ve kullanıcıların, kısa videolarını TikTok gibi diğer platformlarda paylaşmadan önce Instagram'da yayınlamalarını şart koşuyor.

INSTAGRAM, İÇERİK ÜRETİCİLERİNE 50 BİN DOLAR DAĞITIYOR

Meta sözcüsü Paige Cohen, The Verge sitesine verdiği demeçte, şirketin TikTok içerik üreticilerini Facebook ve Instagram'da Reels paylaşmaya teşvik eden "Breakthrough Bonus" programı başlattığını doğruladı. Cohen şunları söyledi:

"Önümüzdeki aylarda bazı TikTok içerik üreticilerine, Instagram ve Facebook'taki topluluklarını büyütmelerine yardımcı olacak içerik anlaşmaları da sunacağız."

Meta, geçmişte TikTok'a rakip olmak için içerik üreticilere yönelik ödemeleri artırmıştı. Ancak bu büyük bonusların uzun sürmediği biliniyor. 2021'de Instagram, bir Reels bonus programı başlatmıştı ancak 2022'de içerik üreticiler, ödemenin kesilmeye başladığını ve programın 2023'te tamamen iptal edildiğini belirtmişti.

TRUMP, TİKTOK YASAĞINI ERTELEDİ

Yeni bonuslarla ilgili rapor, TikTok için kaotik bir döneme denk geliyor. TikTok, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren "elden çıkar ya da yasaklan" yasasına uymak için ABD'de erişime kapandı. Kısa bir süre içinde yeniden erişime açılmaya başlasa da hâlâ uygulama mağazalarına geri dönmedi. Ayrıca çiçeği burnunda ABD Başkanı Donald Trump, yasağı erteleyen bir başkanlık kararnamesi de imzaladı.

INSTAGRAM, TİKTOKER'LARI KAZANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Buna ek olarak Instagram, son bir hafta içinde TikTok içerik üreticilerini çekmek için bir dizi güncelleme duyurdu. Profil ızgaralarının formatını karelerden dikdörtgenlere değiştirmekle birlikte, Reels videolarının süresini üç dakikaya çıkardı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, TikTok'un ana şirketi ByteDance'e ait olan CapCut'a doğrudan rakip olacak "Instagram Edits" adlı yeni bir video düzenleme uygulaması üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.