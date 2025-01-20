TikTok ABD'ye geri döndü: Trump'tan yeni açıklama

20 Ocak 2025 00:37 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 00:41

ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan TikTok, Başkan Donald Trump’ın müdahalesiyle yeniden erişime açıldı. Trump’ın “TikTok’un yarısı ABD’lilere ait olmalı” şartı ve yasağın ertelenmesi kararına yönelik tepkiler sürerken, uygulamanın geleceği hala belirsizliğini koruyor. Kimi çevreler bunu ulusal güvenlik adına önemli bir adım olarak değerlendirirken, kimileri sansür ve baskı politikası olarak eleştiriyor.

TikTok satılıyor mu? MrBeast ve Elon Musk TikTok için karşı karşıya iddiası

TikTok satılıyor mu? MrBeast ve Elon Musk TikTok için karşı karşıya iddiası

ABD’de bir süredir yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok, yeniden erişime açıldı. Uygulamayı açan bazı kullanıcılar, "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaştı. TikTok’tan yapılan açıklamada, “Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü.

Uygulama, daha önce Amerikan bir şirket tarafından satın alınmaması durumunda ülkede yasaklanmasını öngören yasa nedeniyle kullanıma kapatılmıştı. Ancak birkaç saat önce yapılan açıklamayla hizmet sağlayıcılarla bir anlaşmaya varıldığı ve erişimin yeniden sağlandığı duyuruldu.

TikTok’tan yapılan açıklamada, “Başkan Trump’a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz” denildi. Açıklamada, bu adımın "keyfi sansüre karşı bir duruş" olduğu vurgulandı ve TikTok’un uzun vadeli bir çözüm için Trump ile çalışmaya devam edeceği belirtildi.

TRUMP'TAN YASAĞA KARŞI KARARNAME

TikTok’un açıklamaları, Başkan Donald Trump’ın yasakla ilgili süreyi uzatan bir kararname yayımlayacağını duyurmasının ardından geldi. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasakların yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, TikTok’un yarısının Amerikan şirketlerine ait olması gerektiğini belirterek, bu süreçte destek veren şirketlerin yasal sorumluluk taşımayacağını açıkladı. TikTok’un geleceğiyle ilgili müzakerelerin sürdüğü belirtilirken, uygulamanın ABD’de erişime açılması sosyal medya kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılandı.