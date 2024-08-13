TikTok, WhatsApp'a rakip oldu: 32 kişilik grup oluşturulabilecek

13 Ağustos 2024 16:03 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:05

Hem Türkiye hem de ABD'de yasaklanma haberiyle gündemde olan TikTok, Meta'nın WhatsApp ve Apple'ın Mesajlar uygulamalarına rakip olabilecek bir adım atarak, platformuna grup sohbetleri ekledi.

Artık TikTok kullanıcıları, 32 kişiye kadar grup sohbetleri oluşturabilecek ve bu gruplarda içerik paylaşabilecek, sohbet edebilecek ve videolar üzerinde toplu olarak yorum yapabilecek.

15 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ KULLANICILAR TIKTOK GRUBU OLUŞTURABİLECEK

Şimdiye kadar, kullanıcılar genellikle TikTok videolarını farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden birbirleriyle paylaşıyordu. Bu yeni özellikle birlikte tüm bu paylaşımlar TikTok platformu içinde gerçekleştirilebilecek.

Grup sohbetleri özelliği, sadece 15 yaşın üstündeki kullanıcılara sunulacak. Bu arada TikTok genç kullanıcılarını korumak amacıyla 16 ve 17 yaş grubuna yönelik ek güvenlik önlemleri de getirdi.

Buna göre, bu yaştaki kullanıcılar yalnızca ortak bir takipçi tarafından grup sohbetine eklenebilecek ve grup içinde en az bir ortak arkadaşı olmadığı sürece katılamayacak. Ayrıca genç bir kullanıcı grup sohbeti oluşturduğunda, TikTok bu kullanıcıdan yeni katılımcıları onaylamasını isteyecek.

Grup sohbetlerine ek olarak TikTok, doğrudan mesajlarda kullanılmak üzere özel çıkartmalar özelliğini de devreye soktu. Kullanıcılar kendi tasarladıkları özel çıkartmaları oluşturarak sohbetlerinde kullanabilecek. Şirket bu özelliği, kullanıcıları herkesin kullanması için kendi özel çıkartmalarını oluşturmaya ve yüklemeye teşvik eden eğlenceli bir sohbet seçeneği olarak görüyor.

TIKTOK TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TikTok Türkiye'de kapanacak mı?" diye merak edenler için şu açıklamayı yaptı:

"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükarda takip ediyoruz. Her halükarda denetliyoruz. Bir çocuk oyun bloğunun ya da portalının engellenmesiyle ilgili Adana'daki Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararın gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak. Onu da yaptık."