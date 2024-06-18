TikTok, yeni sosyal medya platformu Whee'yi sessiz sedasız duyurdu
TikTok, "Whee" isimli yeni bir uygulama başlatarak kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşabilecekleri, Instagram'ın ilk haline benzeyen minimal ve basit bir arayüz sunan bir platform tanıttı.
TikTok, "Whee" isimli yeni uygulamasını sessiz sedasız duyurdu. Daha önce Instagram benzeri 'Notes' platformunu kullanıma açan TikTok, Whee'yi kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşabileceği bir uygulama olarak sundu.
TIKTOK WHEE KULLANIMA SUNULDU
Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz erişime açılan Whee, şu ifadelerle açıklanıyor:
"Whee, hayatın spontane anları üzerinden yakın arkadaşlarınızla bağlı kalmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni bir sosyal uygulamadır. Yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği, hayatın içinden fotoğraflar çekip paylaşarak gerçek kişiliğinizi ortaya koyun. Whee, yakın arkadaşların hayatlarından anları paylaşabileceği en iyi yerdir."
BEĞENME VE YORUM ÖZELLİKLERİ UNUTULMAMIŞ
TikTok'un Whee'yi tanıtmak için paylaştığı ekran görüntülerine bakıldığında, uygulamanın son derece minimal ve basit bir arayüze sahip olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Özel mesaj, beğeni ve yorum yapma seçenekleri, Whee'nin bazı özellikleri arasında bulunuyor.
INSTAGRAM'IN İLK HALİNE BENZİYOR
Aslında Whee'yi Instagram'ın ilk haline benzetebiliriz. Hatırlayanlar olacaktır; Instagram da başlangıçta sadece fotoğraf paylaşılabilen bir uygulamaydı. Video gönderilerini desteklemiyordu bile. Meta (eski adıyla Facebook) tarafından satın alındıktan sonra daha fazla geliştirilmişti.