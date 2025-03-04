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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TikTok'a talip olanlar artıyor: Beklenmedik bir isim daha dahil oldu

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini korurken, platforma olan ilgi de giderek artıyor. Sosyal medya devinin ABD operasyonlarını satın almak isteyen yatırımcılar arasında teknoloji dünyasının tanınmış isimleri yarışıyor. Son olarak kimsenin beklemediği bir isim daha bu yarışa dahil oldu.

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KAYNAK:
TechCrunch
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 10:48

Sosyal medya dünyasının devlerinden TikTok, ABD'de belirsizliğini koruyor. Geçmişte birçok kez yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalan platform, bugün yine bir yol ayrımında. Ancak görünen o ki bu iş daha uzun sürecek. ABD'de TikTok’un kaderi üzerine tartışmalar devam ederken, platforma talip olan yatırımcıların sayısı da giderek artıyor.

REDDIT KURUCUSU "BEN DE VARIM" DEDİ

Şimdi ise yeni bir isim daha bu yarışa katıldı. Reddit'in kurucu ortağı ve ünlü yatırımcı Alexis Ohanian, milyarder iş insanı Frank McCourt'un TikTok'un ABD operasyonlarını satın alma girişimine stratejik danışman olarak dahil oldu. McCourt'un internet özgürlüğü ve veri güvenliğine odaklanan projesi Project Liberty, satın alma teklifini resmen sundu.

McCourt, Reuters'a yaptığı açıklamada, "(O) Sosyal medyanın nerede olduğuna dair geniş bir deneyim portföyüne sahip ve bence nerede geliştiğine dair keskin bir anlayışı var. En çok yardımcı olacağı nokta, yaptıklarımızı doğrulamak ama aynı zamanda sosyalleştirmek" dedi.

TikTok logosu

TIKTOK'A BİRÇOK TALİP VAR

Ancak bu yarışta sadece McCourt ve ekibi yok. Teknoloji girişimcisi Jesse Tinsley liderliğindeki bir yatırımcı grubu da TikTok'un ABD varlıklarını satın almak isteyenler arasında yer alıyor. Ayrıca Microsoft, Oracle, Perplexity AI ve Activision eski CEO'su Bobby Kotick de potansiyel alıcılar arasında bulunuyor.

TikTok'un ABD'deki geleceği uzun süredir siyasi tartışmaların gölgesinde şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere ocak ayında platform kısa süreliğine erişilemez hale gelmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, uygulamanın faaliyetlerine devam edebilmesi için yasağın süresini 75 gün uzatan bir kararname imzaladıktan sonra geri döndü.

TikTok App Store sayfası
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Sıkça Sorulan Sorular

TikTok video indir özelliği sunuyor mu?
TikTok, video indir özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, indirmek istedikleri videonun yanındaki "Paylaş" düğmesine dokunarak ve "Videoyu kaydet" seçeneğine tıklayarak dosyayı cihazlarına indirebilirler.
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#Teknoloji
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