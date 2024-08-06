TikTok'ta bir kullanıcının VPN uyarısı olay oldu! Arkadaşımın Instagram’ını çaldılar para istiyorlar

06 Ağustos 2024 14:29 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:43

Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik

Instagram erişime açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ciddi bir aşama kaydettik

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, yapılan ihlaller nedeni ile Instagram uygulamasına getirilen erişim kısıtlaması birçok kullanıcıyı, erişim engelini aşmak için VPN hizmetlerine yönlendirdi.

Ancak, bu sanal ve özel ağlar, beraberinde birçok tehlikeyi de yanında getiriyor.

KİŞİSEL BİLGİLER TEHLİKEDE

Uzmanlar, VPN kullanımı sırasında, instagram kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN hizmetlerinin kullanıcıların veri güvenliğini ve kişisel bilgilerini riske attığı ifade ediliyor.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELİNE GEÇEBİLİR

Bu tür hizmetler kullanıcıların internet trafiğini şifrelemeden yönlendirdiği için, kişisel bilgiler kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebiliyor.

TikTok'ta paylaşım yapan ismi açıklanmayan bir kullanıcı, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli sonrasında VPN kullanarak sosyal medya platformuna giriş yapan bir arkadaşının hesabının çalındığını söyledi.

'ARKADAŞIMA ŞANTAJ YAPIYORLAR'

Arkadaşına şantaj yapıldığını anlatan genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından VPN kullanarak sosyal medya platformunu kullanmaya devam ettiğini dile getirdi.

'SAKIN VPN İLE BAĞLANMAYIN'

Arkadaşının da kendisi gibi VPN ile platforma giriş yaptığını ve hesabının çalındığını iddia eden kadın, "Instagram'a sakın VPN ile bağlanmayın.

Bir tanıdığımın Instagram'ını çaldılar ve DM'indeki konuşmaları yaymamak için para istiyorlar.

Çok korktum direkt VPN bağlantısını kestim. Bilmiyorum böyle bir şey yaşayan var mı?" dedi.