TikTok'tan Türkiye'de büyük temizlik! 15,3 milyon videoyu kaldırdılar

TikTok'un Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, geçtiğimiz yıl Türkiye’den paylaşılan 15,3 milyon videonun, platformun "Topluluk Kuralları"na aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı.

TikTok olarak herkesin çevrim içi ortamda kendisini güvende hissetmesi için çalıştıklarını belirten Kafadar, bu konuda yaptıkları yatırımlara dikkati çekti. TikTok'un, platformunu küresel topluluğu için güvenli, kapsayıcı ve özgün bir ortam haline getirmek ve üretkenliğe ilham vermek için yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti ve Topluluk Kuralları'nın tüm kullanıcılar ve içerikler için eşit derecede sürekli olarak uygulandığını belirtti.

TIKTOK TOPLULUK KURALLARI HANGİ İÇERİKLERİ KAPSIYOR?

TikTok'un "Topluluk Kuralları"nın güvenliği, kapsayıcılığı ve özgünlüğü merkeze alan deneyim sunmak için oluşturulduğunu vurgulayan Kafadar, bunların platforma ilişkin bir dizi normu ve ortak davranış kurallarını içerdiğini dile getirdi.

TikTok'u herkes için daha güvenli bir ortama dönüştürmek amacıyla platformda neye izin verilip verilmediği konusunda kullanıcılara yol gösterildiğine dikkati çeken Kafadar, TikTok'ta yapay zeka destekli sistemler ve uzman ekiplerle içerik kontrolleri sağlandığını ve 'Topluluk Kuralları' uygulandığını bildirdi. Bu kuralların, platformdaki kullanıcı güvenliğini sağlamak ve pozitif deneyimi artırmak için var olduğunu anlattı.

2024'TE 15,3 MİLYON VİDEO KALDIRILDI

Topluluk Kuralları'nın platformdaki tüm içerikler ve içerik üreticileri için geçerli olduğunu vurgulayan Kafadar, yeni riskleri ve zararları engellemek için kuralların sürekli olarak güncellendiğini kaydetti. TikTok'un bu alandaki yatırımlarını önceliklendirerek sürdürme kararlılığında olduğunu da sözlerine ekleyen yönetici, TikTok tarafından 2024'te Türkiye'de toplam 15,3 milyon video kaldırıldığını; bunların yüzde 92,24'ünün hiç izlenmeden, yüzde 91,05'inin ise 24 saat içinde silindiğini ifade etti.

Kafadar, TikTok tarafından genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlamak adına, ebeveynlerin ekran süresi yönetimi, mesajlaşma ayarları, yaşa uygun içerik filtreleme gibi kontrolleri sağlayabilmeleri için "Aile Eşlemesi (Family Pairing)" özelliğini Türkiye'de devreye aldıklarını belirtti.

GÜZELLİK FİLTRELERİ 18 YAŞTAN KÜÇÜKLERE KAPATILDI

Kafadar, gençlere daha iyi deneyim sunabilmek için fiziksel görüntüyü değiştiren güzellik filtrelerinin 18 yaş altı kullanıcılar için erişime kapatıldığını vurguladı. Ayrıca TikTok Topluluk Kuralları çerçevesinde 13 olarak belirlediği yaş sınırının ihlalini önlemek için tedbirler aldığını, güvenlik önlemlerini artırdığını ve yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ettiğini, yanlış yaş beyanlarını tespit etmek için otomatik sistemler geliştirdiğinin altını çizdi.

DÜNYA GENELİNDE 41,8 MİLYON HESAP ENGELLENDİ

2024'ün ilk yarısında dünya genelinde 41,8 milyon hesabın 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kapatıldığına dikkati çeken Kafadar, 13-17 yaş aralığındaki genç kullanıcılara daha güvenli TikTok deneyimi sunmak için "Aile Eşlemesi" özelliğinin kullanımı yaygınlaştırmaya çalıştıkları bilgisini aktardı.

TIKTOK AİLE EŞLEMESİ ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Ebeveynler, Aile Eşlemesi özelliği sayesinde kendi hesaplarını gençlerin hesaplarıyla bağlayabiliyor. Böylece ekran süresi sınırlarını belirleyebiliyor, gençlerin hesaplarını özelleştirebiliyor ve videolara kimlerin yorum yapabileceğini kontrol etmek gibi çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını yönetebiliyor.

Kafadar'a göre TikTok, 13-17 yaşındaki gençler için güvenli ve yaşa uygun deneyimi teşvik etmek amacıyla tasarlanan araçlar ve politikalar geliştirmeye devam ediyor. Örneğin bu yaş grubu gençler TikTok'ta doğrudan mesajlaşma, hesap görünürlüğü, video indirme ve yorum yapma gibi özelliklerden belli sınırlamalar dahilinde faydalanabiliyor.

TikTok'un genç kullanıcılarını ekran başında uzun süre kalmamaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla uygulama içinde kısa videolarla ara verme önerileri de sunduğunu dile getiren Kafadar, ebeveynlere, çocuklarının belirli kelimeleri içeren yorumları görmesini engelleme imkanı sunan "Kelime Filtreleme" özelliğine de dikkati çekti.

EKRAN SÜRESİNİ 60 DAKİKA İLE SINIRLANDIRIYOR

TikTok'un, yapay zeka destekli içerik moderasyonuyla olumsuz veya zararlı içerikleri tespit edip kaldırarak platformdaki güvenliği artırmaya devam ettiğini belirten Kafadar, platformun, 13-17 yaşındaki kullanıcılara daha güvenli dijital deneyim sunmak amacıyla bu kullanıcıların günlük ekran süresini 60 dakikayla sınırlandırdığını paylaştı.

Kafadar, gelişmiş denetim teknolojilerinin, zararlı içerikleri henüz yayılmadan, hatta yayınlanmadan belirleyerek, kaldırmaya olanak sağladığına dikkati çekerek, dijital güvenliği en üst seviyeye taşımak için bu alandaki yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.