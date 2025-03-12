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 | Ömer Faruk Dogan

Tıp tarihinde ilk! Yapay kalp ile 100 gün yaşadı, sonrası şaşırtıcı

Avustralya'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hasta, tamamen yapay bir kalp ile hastaneden taburcu edilen dünyadaki ilk kişi oldu. 100 gün boyunca gerçek kalp olmadan yaşadı. Sonrası ise şaşırtıcı.

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KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:26

Avustralya'da kalp yetmezliği yaşayan bir hasta, tamamen yapay kalp implantı ile hastaneden taburcu olan dünyadaki ilk kişi oldu. St Vincent Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon, tıp dünyasında "çığır açan bir gelişme" olarak değerlendirildi.

Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms'in icat ettiği BiVACOR adlı yapay kalp, manyetik kaldırma teknolojisi kullanarak sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit eden dünyanın ilk implant edilebilir döner kan pompası olma özelliğine sahip. Cihaz, kalp nakli bekleyen hastalar için bir köprü görevi görürken, gelecekte nakil gereksinimini tamamen ortadan kaldırabilecek bir çözüm sunmayı hedefliyor.

100 GÜN YAŞADIKTAN SONRA KALP NAKLİ OLDU

Operasyonun arkasındaki Avustralyalı araştırmacılar ve doktorlar, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, hastanın cihazla 100 günden fazla yaşadıktan sonra mart ayı başlarında bir donör kalp nakli aldığını ve işlemin "tam bir klinik başarı" olduğunu duyurdu.

Henüz klinik çalışmanın ilk aşamalarında olan implant, genellikle kalp krizi, koroner kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıkların kalbi zayıflatarak vücuda etkili bir şekilde kan pompalayamayacak hale getirmesi sonrasında gelişen son evre biventriküler kalp yetmezliği hastaları için tasarlandı.

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ÇOK AZI DONÖRDEN FAYDALANIYOR

BiVACOR cihazının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 50 milyon dolar sağlayan Avustralya hükümetine göre, her yıl dünya çapında 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliği yaşıyor. Ancak yalnızca 6 bin kişi donör kalp imkanından faydalanabiliyor.

İmplantın amacı, hastaların bir donör kalp nakli beklerken hayatta kalmasını sağlamak olsa da, BiVACOR uzun vadede hastaların nakil gerekmeksizin cihazla yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyor.

AVUSTRALYA'DA İLK, DÜNYA GENELİNDE ALTINCI

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan, 40'lı yaşlarında olan ve ciddi kalp yetmezliği yaşayan hasta, ülkede ilk, dünyada ise altıncı kişi olarak tam yapay kalp nakli yapılan gönüllü oldu.

İlk beş implant geçen yıl ABD'de gerçekleştirildi ve hastaların tamamına taburcu olmadan önce donör kalp nakledildi. Ayrıca 5 hasta arasındaki en uzun implant-nakil süresi 27 gün olarak resmi kayıtlara geçti.

Avustralyalı hastaya, 22 Kasım'da Sydney'deki St Vincent Hastanesi'nde kardiyotorasik cerrah ve transplant uzmanı Paul Jansz liderliğinde altı saat süren bir operasyonla cihaz takıldı. Şubat ayında hastaneden taburcu edildi, mart ayında ise uygun bir donör kalp bulunmasıyla nakil gerçekleştirildi.

İmplant, kalp yetmezliğinin en yaygın biçimlerini tedavi etmek için üç temel cihaz geliştiren Monash Üniversitesi liderliğindeki Yapay Kalp Sınırları Programı kapsamında Avustralya'da planlanan bir dizi prosedürün ilki.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yapay kalp nedir?
Yapay kalp, kalp yetmezliği yaşayan hastalar için geliştirilmiş, vücuda kan pompalayan mekanik bir cihazdır. Kalbin tamamen veya kısmen yerine geçebilir. Geçici bir çözüm olarak nakil bekleyen hastalara destek sağlayabilir ya da uzun vadeli bir alternatif olarak kullanılabilir.
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#Kalp Nakli
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#Teknoloji
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