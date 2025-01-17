TOGG, yılın ilk kampanyasını başlattı! T10X için sıfır faizli kredi kampanyası duyurdu

17 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 17:44

TOGG, 2025 yılına özel T10X modeli için sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 500 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz, 650 bin TL'ye kadar ise yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. T10X güncel fiyatları ve opsiyon seçenekleri de paylaşıldı.

Türkiye​'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılına özel T10X​ araçları için özel bir finansman kampanyası duyurdu. Togg​ sahibi olmak isteyenlere, cazip faiz​ oranları ve uygun ödeme koşulları sunuluyor.

SIFIR FAİZ AVANTAJI İLE TOGG SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

Togg T10X almak isteyenler için sunulan kampanya kapsamında, 500 bin TL'ye kadar kredi, 12 ay vade ile yüzde 0 faiz oranıyla sunuluyor. Daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için ise 650 bin TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranıyla sağlanıyor.

TOGG T10X FİYAT LİSTESİ - OCAK 2025

Togg'un internet sitesinden alınan bilgiye göre, 17 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan T10X için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin TL

1 milyon 440 bin TL V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin TL

1 milyon 680 bin TL V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin TL

Kampanya kapsamında sunulan finansman seçenekleri, Togg T10X almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Öte yandan Togg tarafından açıklanan "Opsiyon Fiyatları" da şöyle: