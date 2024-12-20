Trump, Musk ve Bezos aynı masada! Çılgın üçlü neyin peşinde

20 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 09:30

Dünyanın en etkili isimleri, Florida’daki özel bir yemekte bir araya geldi. Bu sürpriz buluşma, teknoloji dünyası ile siyaset arasındaki yakınlaşmanın yeni bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en etkili isimleri, Çarşamba gecesi Florida’daki Mar-a-Lago’da düzenlenen özel bir yemekte bir araya geldi. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un aynı masada buluşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte katıldığı yemekte Trump’ın özel davetlisi olarak yer aldı. Bu buluşma, bir zamanlar aralarındaki sert tartışmalarla gündeme gelen isimlerin ilişkilerini düzeltme çabası olarak değerlendiriliyor.

Devler Arasında Buzlar Eriyor mu?

Trump ve Bezos arasındaki gerginlik, geçmişte Washington Post üzerinden yapılan karşılıklı sert açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti. Ancak Trump’a yönelik bir suikast girişiminin ardından Bezos’un yaptığı destekleyici açıklamalar, iki isim arasında buzların erimesine neden olmuştu. Bezos, kısa süre önce Trump’ın olası ikinci başkanlık dönemine yönelik olumlu ifadelerde bulunarak bu buluşmanın sinyallerini vermişti.

Musk ve Bezos: Rekabetin Gölgesinde Bir Buluşma

Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki gerilim ise yıllardır teknoloji dünyasının dikkat çeken konularından biri. SpaceX ve Blue Origin, NASA başta olmak üzere büyük çaplı uzay ihaleleri için kıyasıya mücadele eden iki dev şirket olarak biliniyor. Musk’ın geçmişte Bezos’u eleştiren açıklamaları ve Bezos’un bu iddiaları yalanlaması, ikilinin rekabetini iyice alevlendirmişti.

Buna rağmen Musk, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda bu yemeği “harika bir sohbet” olarak tanımladı. Bu açıklama, ikilinin ticari ve siyasi stratejilerini yeniden değerlendirmek için bir araya gelmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Teknoloji Dünyası Trump’a Yakınlaşıyor

Bu buluşma, Trump’ın teknoloji dünyasındaki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Daha önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Google CEO’su Sundar Pichai de Trump ile Florida’daki özel resortunda bir araya gelmişti. Ayrıca, OpenAI CEO’su Sam Altman ve diğer teknoloji liderlerinin Trump’ın başkanlık fonuna yaptıkları bağışlar dikkat çekmişti.

Neler Konuşuldu?

Görüşmede tam olarak hangi konuların ele alındığı açıklanmadı. Ancak teknoloji dünyasının liderlerinin Trump’la kurduğu bu yakın ilişkiler, hem siyasi hem de ticari anlamda yeni iş birliklerinin habercisi olabilir.