Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Trump yönetiminden Qualcomm'a 6G talimatı: Hedef 2028 Olimpiyatları

ABD hükümeti, altıncı nesil kablosuz iletişim ağlarının çıkış sürecini hızlandırmak istiyor. Trump yönetimi, Qualcomm'dan 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına en az üç ticari cihaz yetiştirmesini talep etti.

21.03.2026
saat ikonu 10:44
21.03.2026
saat ikonu 10:44

, altıncı nesil kablosuz ağ 6G teknolojisinin kullanıma sunulma sürecini hızlandırmak istiyor. Trump yönetiminin odağında ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na en az üç ticari cihaz yetiştirmek var.

ABD hükümeti, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na en az üç ticari 6G cihazı yetiştirme hedefiyle yeni nesil kablosuz ağ teknolojisinin kullanıma sunulmasını hızlandırmak istiyor.
ABD hükümeti, 6G teknolojisinin kullanıma sunulma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.
Trump yönetimi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için en az üç ticari 6G cihazı hazırlanmasını talep etti.
6G için altyapı ve standartların henüz oturmamış olması, hedefe ulaşmada büyük bir zorluk teşkil ediyor.
6G'nin saniyede 1 Terabit indirme hızı ve tek haneli milisaniye gecikme süresi sunması bekleniyor.
ABD'de ticari 5G ağları yaklaşık yedi yıl önce kullanıcıların hayatına girdi. Günümüzde ülke nüfusunun yüzde 99'una ulaşmış durumda. Operatörler artık 5G-Advanced veya 5.5G olarak bilinen yeni nesil altyapıya geçiş yapmaya başlarken, gözler 6G ağına çevrildi.

TRUMP YÖNETRİMİ 6G KONUSUNDA ACELECİ

Fierce Network aracılığıyla aktarılan Politico etkinliğinde konuşan Küresel Hükümet ve Halkla İlişkiler Kıdemli Başkan Yardımcısı Nate Tibbit, dikkat çekici açıklamalara imza attı. Tibbit'in ifadelerine göre ABD hükümeti, 6G çıkış takvimini yakından takip ediyor ve süreci hızlandırmakla fazlasıyla ilgileniyor.

Hükümet, yeni nesil bağlantı teknolojisinin 2029 yılına kadar tamamen hazır olmasında ısrarcı. Hatta yetkililer, Qualcomm'dan 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları için en az üç ticari cihaz hazırlamasını özel olarak talep etti. Ancak önümüzdeki iki yıl içinde bunu yapmak büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Özellikle altyapı ve standartların henüz tam anlamıyla oturmamış olmasının, süreci daha da karmaşık hale getirdiği belirtildi. 6G standartlarının 2028 yılında 3GPP Release 21 sürümüyle masaya getirilmesi beklenirken, nihai onay sürecinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

SANİYEDE 1 TERABİT HIZA ULAŞILACAK

Mevcut 5G-Advanced teknolojisi saniyede 10 Gigabit indirme hızlarına odaklanırken, 6G'nin gecikme süresini tek haneli milisaniyelere düşürmesi ve saniyede 1 Terabit (yaklaşık 1000 Gbps) gibi muazzam indirme hızları sunması öngörülüyor.

