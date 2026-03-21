Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kanser olan köpeğini kurtarmak için yapay zeka ile özel mRNA aşısı üretti!

Kanser teşhisi konulan köpeği Rosie'yi kurtarmak isteyen Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, ChatGPT ve AlphaFold gibi yapay zeka araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretilmesini sağladı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 09:42

Teknoloji girişimcisi Paul Conyngham'ın köpeği Rosie'ye 2024 yılında kanser teşhisi kondu. Kemoterapi ve ameliyat yöntemlerine başvurulmasına rağmen Rosie'nin vücudundaki tümörler yok olmadı ve durumu giderek kötüleşti. Conyngham, çözümü yapay zekada arayarak Avustralyalı bilim insanlarının da yardımıyla özel bir mRNA kanser aşısı geliştirmeyi başardı.

ÇAREYİ CHATGPT VE GENOMİK DİZİLİMDE BULDU

The Australian gazetesinde yer alan habere göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Conyngham'ı immünoterapi yöntemine yönlendirerek New South Wales Üniversitesi (UNSW) Ramaciotti Genomik Merkezi ile iletişime geçmesini tavsiye etti.

Tıp geçmişi olmayan ancak Core Intelligence Technologies'in kurucu ortağı olan elektrik ve bilgisayar mühendisi Conyngham, üniversitedeki araştırmacıları ikna ederek Rosie'nin genomik dizilimini incelemek için gerekli ödemeleri yaptı.

Elde edilen DNA verilerini incelemeye başlayan girişimci, bu süreçte ChatGPT'den yardım aldı. Potansiyel tedavi hedefleri olabilecek mutasyona uğramış proteinleri tespit etmek amacıyla da Google DeepMind'ın aracı AlphaFold'u kullandı. Rosie için uygun görünen bir immünoterapi tedavisi belirlenmesine karşın, ilaç üreticisi yardımcı olmayı reddetti.

İKİ AYDAN KISA SÜREDE AŞI ÜRETİLDİ

Tam bu noktada devreye giren UNSW RNA Enstitüsü Direktörü Pall Thordarson, Conyngham'ın verilerini kullanarak iki aydan kısa bir süre içinde özel bir mRNA aşısı geliştirdi. Thordarson, gazeteye verdiği demeçte, "Tarihte ilk kez bir köpek için kişiselleştirilmiş kanser aşısı tasarlandı. Nihayetinde aynı teknolojiyi insanlara yardım etmek için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca uzman isim, Rosie'nin durumunun mRNA teknolojisiyle kişiselleştirilmiş tıbbın son derece etkili ve zamana duyarlı şekilde yapılabileceğini öğrettiğini vurguladı.

ROSİE YENİDEN TAVŞAN KOVALIYOR

Geliştirilen kanser tedavisinin ilk enjeksiyonu geçtiğimiz aralık ayında Rosie'ye uygulandı. Şubat ayında ise hatırlatma dozu yapıldı. Tedavinin ardından tümörlerin büyük bir kısmı ciddi ölçüde küçüldü. Tamamen yok olmasalar bile Rosie'nin sağlığında belirgin bir iyileşme gözlemlendi.

Conyngham ise köpeğinin durumundaki gelişimi şu sözlerle anlattı:

"Aralık ayında tümörler nedeniyle enerjisi çok düşüktü. Tedaviden altı hafta sonra köpek parkındayken bir tavşan gördü ve peşinden koşmak için çitlerden atladı. Ortadaki durumun kesin bir tedavi olduğu yanılgısına düşmüyorum. Ancak uygulanan tedavinin Rosie'ye önemli ölçüde zaman ve yaşam kalitesi kazandırdığına inanıyorum."

