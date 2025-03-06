Trump'ın yeni hedefi Çinli telefon üreticileri

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli teknoloji şirketlerine yönelik sert politikalarını sürdürmeyi hızlandırıyor. Huawei'ye uygulanan ağır yaptırımların ardından, şimdi de Xiaomi, OPPO ve Honor gibi Çinli telefon üreticilerinin ABD'nin yeni hedefi olabileceği konuşuluyor.

Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2025), Çinli telefon üreticilerinin son teknoloji ürünleriyle dikkat çektiği bir etkinlik oldu. Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerini tanıtırken, elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yaparak SU7 Ultra modelini de görücüye çıkardı. Honor ve OPPO ise yapay zeka destekli cihazlarıyla teknoloji dünyasının ilgisini çekti. Huawei de yeni nesil katlanabilir telefonu Mate XT ile sahneye çıktı. Ancak bu büyük çıkışlar, ABD’den gelebilecek olası yaptırım tehditleri nedeniyle gölgelenebilir.

TRUMP'IN POLİTİKALARI ÇİNLİ MARKALARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

CCS Insight baş analisti Ben Wood, CNBC’ye verdiği röportajda, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte Çinli üreticilerin baskı altına girebileceğini belirtti. Wood’a göre, Huawei’nin küresel pazara yeniden adım atmaya çalıştığı bu dönemde, ABD’nin yalnızca Huawei’ye değil, MWC’deki tüm Çinli üreticilere karşı yeni tedbirler alması olası.

ABD, şu ana kadar Çin’den ithal edilen ürünlere yüksek gümrük tarifeleri uygulamayı tercih etti. Ancak teknoloji sektörüne yönelik kısıtlamalar, Biden yönetimi döneminde özellikle yarı iletken teknolojilerine erişimi sınırlamak amacıyla yoğunlaştı. Şimdi, Trump’ın Xiaomi, OPPO ve Honor gibi şirketlerin de Huawei’nin yaşadığı kısıtlamalara benzer bir süreçle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

AVRUPA PAZARI ÇİNLİ MARKALAR İÇİN ÇIKIŞ YOLU MU?

IDC Veri ve Analiz Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo, Çinli markaların şu an için ABD pazarına girmesinin imkânsız olduğunu, ancak Avrupa’da büyümeye devam ettiklerini söyledi. Jeronimo, "ABD’nin Avrupa ülkelerinden Çinli telefonları yasaklamasını talep etmesi şu an için olası görünmüyor. Xiaomi ve Honor gibi markalar Avrupa’da güçlü bir konum elde etti ve buradaki büyümeleri ABD yaptırımlarından etkilenmeyebilir." ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ TEKNOLOJİ DEVLERİ DE RİSK ALTINDA MI?

Counterpoint Research ortağı Neil Shah’a göre, ABD yönetimi Çinli şirketlere karşı Huawei’ye uyguladığı kadar sert yaptırımlar getirmekten kaçınabilir. Bunun nedeni ise ABD’li teknoloji devlerinin zarar görme ihtimali. Shah, "Google, Microsoft ve Qualcomm gibi şirketler, Çinli markalarla iş birliği yaparak önemli gelirler elde ediyor. Bu nedenle ABD, Çinli üreticilere karşı daha dengeli bir politika izleyebilir." dedi.