TSK'nın karadaki yenilmez gücü BORAN obüsü, EFES'te tarih yazdı!

28 May 2024 11:25 - Güncelleme : 28 May 2024 11:27

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen, TSK'nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanan BORAN 105mm Havadan Taşınabilir Obüs bir ilke imza attı.

Uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreyi aşabilmesi, 105mm 30 kalibre silah sistemi, 5 adet mürettebat ile kullanıma uygun olması gibi güçlü ve etkili özellikleriyle dikkat toplayan BORAN, EFES-2024 kapsamında ilk kez fiili atışlı bir tatbikatta kullanıldı.

BORAN, EFES 2024 Tatbikatı kapsamında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Sikorsky S70 Black Hawk Genel Maksat Helikopteri'ne BORAN yüklendi ve obüsün ilgili bölgeye nakli sağlandı. Böylelikle BORAN'ın, havadan taşınabilme özelliği tüm katılımcı unsurlara gösterilmiş oldu.

TSK'YA 121, BANGLADEŞ'E 18 ADET BORAN OBÜSÜ

7 adetlik pilot kafilenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması ve 114 adet BORAN obüsünün seri üretimine yönelik sözleşmenin imzalanmasının ardından, silah sisteminin ihracatına yönelik müttefik ülkeler ile görüşmelere başlanıldı.

Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ilk ihracat teslimatı, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde obüs sınıfında yapılacak ilk ihracat özelliğini taşıyan anlaşma kapsamında 18 adet BORAN obüsünün Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı, Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

BORAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BORAN obüsünün teknik detayları şöyle: