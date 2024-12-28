TSK’ya 5  yeni savaş gemisi: Aziz Yıldırım’ın tersanesi üretecek

28 Aralık 2024 16:00 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:30

Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri için 4 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi ve bir Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi inşa edecek. Yüksek yerli teknolojiyle donatılan bu gemiler, Türk savunma sanayiine önemli katkılar sağlayarak bölgesel güvenlikte stratejik bir rol oynayacak.

Türk savunma sanayii, önemli bir dönüm noktasına ulaşarak yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım’ın sahip olduğu DEARSAN Tersanesi, yıllardır yurt dışına gerçekleştirdiği savaş gemisi üretimiyle tanınıyor. Şimdi ise Türk Silahlı Kuvvetleri​ (TSK) ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, TSK için 4 adet Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi ve bir Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi inşa etmeye hazırlanıyor.

Bu stratejik projeler, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli teknolojilerle güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Özellikle Hisar sınıfı gemiler ve Mayın Avlama Gemisi, yüksek teknolojili sistemleriyle dikkat çekiyor ve bölgesel güvenliğe büyük katkı sunması bekleniyor.

Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri: Yüksek Yerli Teknoloji ve Gelişmiş Silah Sistemleri

Hisar sınıfı gemiler, Türk savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olan MİLGEM projesi kapsamında üretilmiş ve birçok yerli teknolojiyle donatılmıştır. ASELSAN üretimi 25mm STOP ve KIRLANGIÇ gibi silah sistemleri, ASELSAN LPI RADAR/Alper ile birlikte yerli üretimi güçlendirmektedir. Hisar sınıfı gemilerinin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:



• Deplasman: 2.300 ton

• Uzunluk: 99,56 metre

• Hız: Azami 24 knot

• Menzil: 4.500 deniz mili

• Dayanıklılık: 21 gün

• Silah Sistemleri:

o 76mm MKE Deniz Topu

o ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

o 8 adet HİSAR Hava Savunma Füzesi

o 8 adet ATMACA Gemisavar Füzesi

o 4 adet UMTAS Füze Sistemi

o 2 adet DSH Roketi

o ASELSAN STAMP makineli tüfekler

• Havacılık Kapasitesi: 10 tonluk helikopter ve İHA platformu

Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi: Mayın Tespiti ve İmhasında Yeni Bir Dönem

DEARSAN’ın diğer dikkat çeken projesi ise Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi. Bu gemi, gelişmiş insansız suüstü ve sualtı araçlarıyla donatılmış olup, mayın tespiti ve imhası konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi’nin özellikleri şu şekilde:





• Görevler:



o Deniz tabanı ve demirli mayınları tespit, tanımlama ve imha

o Uzaktan kumandalı su altı aracı ile operasyonlar

o Dalgıç operasyonları

o Gözetim ve istihbarat

o Boru hatlarının ve deniz yatağının incelenmesi



• Teknik Detaylar:



o Tam Boy: 55,30 metre

o Genişlik: 9,75 metre

o Deplasman: 650 ton

o Hız: Maksimum 14 knot

o Seyir Siası: 1.500 deniz mili

o Malzeme: Non-manyetik çelik

o Personel Kapasitesi: 43 kişi



• Silah Sistemleri:



o 25mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek

o 2 adet 12.7mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek

Hisar ve Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi: Geniş Görev Yelpazesi ve Yüksek Performans

Hem Hisar sınıfı gemiler hem de Mayın Avlama Gemisi, geniş bir operasyonel kapasite sunmaktadır. DEARSAN tarafından açıklanan görevler arasında anti-yüzey, anti-denizaltı ve anti-hava harbi gibi kritik operasyonlar yer alırken, aynı zamanda gözetim, istihbarat toplama ve asimetrik savaş gibi ikincil görevler de bulunmaktadır. Bu gemiler, hem bölgesel güvenliğin sağlanmasına hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinliğini artırmaya büyük katkı sağlayacak.



DEARSAN’ın TSK ile başlattığı bu iş birliği, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli teknolojilerle büyümesine önemli bir katkı sunacak ve bölgesel güvenlikteki rolünü pekiştirecek. Hem Hisar sınıfı gemiler hem de Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi, son teknoloji sistemleri ve yerli sensörleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri için güçlü bir deniz kuvveti desteği sağlayacak.