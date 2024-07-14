Türk girişimci, düşman İHA'ları sinek gibi avlayan teknoloji geliştirdi

14 Temmuz 2024 09:18 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:18

Türk girişimci Batuhan Yumurtacı, Türkiye'de lise eğitimini tamamlamasının ardından gittiği Almanya'nın Münih kentinde Tytan Technologies şirketini kurdu.

Yapay zeka destekli saatte 250 kilometreye kadar hızlandırılarak bir mermiye dönüşen hava aracı geliştiren Yumurtacı, dişe dokunur açıklamalarda bulundu.

BATUHAN YUMURTACI, ALMANYA'YA LİSANS EĞİTİMİ İÇİN GİTMİŞTİ

İstanbul'da doğup büyüyen ve şu anda 27 yaşında olan Batuhan Yumurtacı, lise eğitimini 2015'te İstanbul Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra Münih Teknik Üniversitesine lisans eğitimi için geldiğini ancak kaderin kendisini teknoloji geliştiren girişimci yaptığını söyledi.

MACARİSTAN KÖKENLİ ARKADAŞIYLA TYTAN TECHNOLOGIES ŞİRKETİNİ KURDULAR

Yumurtacı, Almanya’da lisans eğitimini makine mühendisliği üzerine aldığını ve bu süreçte Güney Kore’de değişim programına katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek lisansımı ise robotik ve yapay zeka üzerine tamamladım. Yüksek lisans tezim için Londra’da Imperial College’da otonom dronelar ve bilgisayarlı görü üzerine çalıştım. Otonom sistemler ve insansız hava araçları (İHA'lar) her zaman özel ilgi alanım oldu. Öte yandan, kendi projelerimi hayata geçirmeye ve katma değer yaratmak için yenilikçi yollar bulmaya her zaman özen gösterdim. Mezun olduktan sonra Macaristan kökenli Balazs Nagy ile birlikte TYTAN Technologies'i kurduk."

Batuhan Yumurtacı, Münih Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitimin zor olmasına rağmen kaliteli olduğunu dile getirerek, eğitimi sırasında dünya çapında tanınmış profesörlerden ders alma ve Airbus ve MAN gibi önde gelen şirketlerde çalışma fırsatı yakaladığını anlattı.

Üniversitenin teorik eğitimin yanı sıra öğrencilere birçok pratik imkan da sunduğunu vurgulayan Yumurtacı, "Özellikle teknoloji alanındaki öğrenci kulüplerine büyük destek veriliyor. Balazs ile birlikte, öğrendiklerimizi uygulama motivasyonuyla HORYZN adlı bir öğrenci kulübü kurduk. Bu kulüpte, dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçları tasarladık ve çeşitli projeler gerçekleştirdik. İki yıl içinde sıfırdan başladığımız bu proje, Almanya'nın en büyük firmalarının sponsor olduğu ve 80 öğrencinin çalıştığı büyük bir kulübe dönüştü.” diye konuştu.

MERMİYE DÖNÜŞEN HAVA ARACI GELİŞTİRİYORLAR

Yumurtacı, İHA’ların ve otonom sistemlerin günümüzde her alanda dünyayı değiştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önceden sadece sınırlı sayıda kişinin erişiminde olan bu teknolojiler, artık çok yaygınlaştı ve herkese açık hale geldi. Bu yaygınlık, birçok yeni ve yararlı kullanım alanını mümkün kılarken, aynı zamanda bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi.

Ucuza mal edilen, yüksek hız ve menzile sahip İHA’lar maalesef insan hayatını tehdit edecek şekillerde kullanılmaya başlandı. Mevcut hava savunma sistemleri ise bu tarz hedeflere karşı geliştirilmedikleri için ya çok pahalı ya da yeterli sayıda üretilemiyor. Bu problemi fark ederek düşük maliyetli, yüksek hızda uçabilen ve yapay zekayı kullanan bir İHA tasarlamaya karar verdik. Böylece TYTAN Technologies'in temelleri atılmış oldu. Yapay zeka destekli saatte 250 kilometreye kadar hızlandırarak bir mermiye dönüşen hava aracı geliştiriyoruz. Amacımız, insanların güvenliğini sağlarken aynı zamanda yenilikçi çözümler üretmek.

Savunma sanayisi gibi oturmuş bir sektöre girmek elbette birçok zorluğu beraberinde getiriyor; kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda Avrupa ve Amerika'da savunma sanayisi, dinamik ve inovatif şirketlerin teknoloji ile öne çıkabileceği büyük bir potansiyele sahip."

Hedeflerinin "güvenlik alanında devrim yaratacak çözümler sunmak ve yapay zekayı kullanan otonom sistemler konusunda lider konuma gelmek" olduğunu aktaran Yumurtacı, "Önümüzdeki 5 yıl içinde, bu alanda dünya çapında tanınan ve güvenilen bir marka olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yumurtacı, şu anda melek yatırımcılar ve yatırım fonları tarafından finanse edildiklerini belirterek, gelecek dönemde yeni bir yatırım turuna başlayarak, projelerini daha da ileriye taşımak için gerekli olan finansmanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"DÜŞÜK MALİYETLİ DRONE SAVUNMA ÇÖZÜMLERİNE OLAN ACİL İHTİYACI KARŞILIYOR"

Yüksek hızlı otonom İHA teknolojilerinin, rakip İHA'ları etkisiz hale getirme konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Yumurtacı, "Kalkıştan sonra, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak düşman İHA'larının yerini hızla tespit ediyor ve doğrudan çarpma yoluyla düşük maliyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor. TYTAN'da geliştirdiğimiz teknoloji, özellikle Ukrayna sonrası gündeme gelen, düşük maliyetli drone savunma çözümlerine olan acil ihtiyacı karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Batuhan Yumurtacı, Türk gençlerinin başarısına ilişkin, "Bir alanda uzmanlaşmanın en iyi yolu konfor alanınızdan çıkmak, hata yapmaktan korkmamak ve teorik bilgileri uygulamalı projelerle hayata geçirmek olduğuna inanıyorum. Doğru takım arkadaşlarına sahip olmak da aynı derecede değerlidir. Zorlu projelerin başarıyla üstesinden gelmek için birbirinizi desteklemek ve birbirinizden öğrenmek çok önemlidir." dedi.

Bir teknoloji girişimcisi olarak devamlı işbirliği fırsatlarını kolladığını, buna Türkiye'nin de dahil olduğunu belirten Yumurtacı, "Türkiye, çok yetenekli, dinamik ve iyi eğitimli insanlara sahip. İHA, havacılık ve savunma alanında dünyanın takip ettiği çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu alandaki potansiyeli ve yenilikleri göz önünde bulundurarak, iş ortaklıklarına açık olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.