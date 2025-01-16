Türk Hava Kuvvetleri güçleniyor: Yerli üretim HGK-84 güdüm kitleri envanterde

16 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:23

ASFAT A.Ş., Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına, güdümsüz bombaları akıllı mühimmata dönüştüren HGK-84 güdüm kitlerinin ilk teslimatını gerçekleştirdi. Ankara'daki 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından üretilen kitler, yapılan atış testlerinde yüzde 100 başarı sağladı.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) A.Ş., Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk HGK-84 güdüm kitini teslim etti. 3 Şubat 2023'te imzalanan sözleşmeyle başlayan "HGK-84 Tedariki Projesi" kapsamındaki ilk parti ürünlerin teslimatı başarıyla tamamlandı.

ASFAT tarafından yapılan açıklamada, projenin nihai montaj, üretim ve test süreçlerinin, Ankara​'daki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. İlk teslimatlar kapsamında yapılan kabul test atışlarında yüzde 100 başarı sağlanarak, HGK-84 güdüm kitlerinin etkinliği bir kez daha kanıtlandı.

HGK-84 GÜDÜM KİTİ ÖZELLİKLERİ

HGK-84 güdüm kiti, güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata dönüştürüyor. Sistem, 15 deniz mili mesafeden atılabilen bombaların, 10 metrenin altında bir vuruş hassasiyetiyle hedefi vurmasını sağlıyor. Lazer arayıcı başlıkla da kullanılabilen HGK-84 kitleri, bu modda 3 metre altında hassasiyet sağlıyor.