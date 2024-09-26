Türk İHA'ları 3 kıtaya yayılıyor! AZAT dev fuarda damga vurdu

26 Eylül 2024 16:25 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:25

Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii (ADEX) Fuarı'nda Türk savunma sanayisinin en önemli projeleri yer aldı. Uluslararası pazarda iyi bir ihracat potansiyeli gösteren Türk İHA'ları gelişimini sürdürerek yeni versiyonlarıyla dikkat çekiyor. FPV kamikaze dron AZAT da Azerbaycan'da ilgiyle karşılandı. Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı AZAT ile ilgili konuştu.

Bayraktar TB2​, Akıncı​, Anka​ ve Aksungur​ gibi insansız askeri teknolojileri Türk savunmasının gücüne güç katarak ihracat potansiyelini artırdı. Türkiye, uluslararası İHA​ pazarında çeşitli sözleşmeler imzalayarak adeta liderliğe yükseldi. Türk şirketleri birçok ürün geliştirip bunları yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bu firmalardan biri olan Robit Teknoloji, bir süredir yürüttüğü çalışmaları sonunda ortaya çıkan ürünleri Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii (ADEX) Fuarı’nda tanıttı.

Fuarda, yeni tasarımıyla ilk kez yurt dışında sergilenen FPV kamikaze dron (dron kamerasından alınan görüntünün pilotun gözündeki gözlüğe getirilmesiyle kullanılan dron) AZAT, ilgiyle karşılandı. Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AZAT YAKINDA 3 KITADA BOY GÖSTERECEK

ADEX Fuarı'nın yerli teknoloji ile geliştirilen AZAT'ın uluslararası pazara açılması açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Özboyacı, "Birçok ülke teknoloji transferi için kapımızı çalıyor. AZAT için ihracat yolunun açıldığını söyleyebiliriz. Sözleşme aşamasına getirdiğimiz ihracat görüşmelerimiz var. Yeni gelişen iş fırsatları da oldu. AZAT, yakın zamanda 3 kıtada çeşitli iklim ve çevre koşullarında uçan, ihraç edilen bir ürün olacak. Fuar birçok firmanın dron sistemlerini gösterdiği bir panayır alanı iken Robit Teknoloji, AZAT ile alışılmış ürünlerin dışında bir FPV çalışması ile farklılaştı. AZAT, son dönemde ülkemizde yerli üretime verilen önemin bir ürünü. Yakında yeni üretim tesisi ve eğitim alanları ile Robit Teknoloji, bu ürünü uluslararası alana çıkararak ülkemizin İHA teknolojisinde ulaştığı noktaya kendi sınıfında katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Montaj yapmanın ve parçaları bir araya getirmenin ürün yapmak, marka olmak anlamına gelmediğini ifade eden Özboyacı, "Yerli firma olmak yerli ürün üretmek ciddi test ve ürün geliştirme aşamalarından geçmeyi gerektiriyor. Global dünyada bu alan çok rekabetçi ve çok inovatif çalışmaları barındırıyor.'' dedi.

AZAT SİSTEMİ

Özboyacı, harp sahasının zorlu koşullarına göre tasarlanan AZAT'ta, alt sistem düzeyinde otopilot, motor sürücüler, link sistemleri, video haberleşme sistemleri, güvenli elektronik ateşleme sistemleri ve bu sistemleri kontrol eden üst düzey entegre yazılım sistemlerinin yerli olduğunu belirtti.

Özboyacı, ''Buna hızlı servis ve satış sonrası destek çalışmalarını da entegre ettik. İsteğe bağlı olarak uçuş süresi, uçuş hızı, menzili, batarya çeşidi opsiyonel olarak değiştirilebiliyor. Globaldeki rekabetten pozitif ayrılmak için yerli alt sistemler, mühendislik, test ve sürdürülebilirlik konularına özel önem verdik. Küçük ürün üretmek, minimal tasarımlar, otomatik saat üretimi gibi detaylı ve ince bir işçilik gerektiriyor. Bu alanda insan kaynağı oluşturuyor ve istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Yiğit Özboyacı, AZAT'ın askeri versiyonuyla yetinmeyeceklerini, sivil sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin de gündemleri arasında yer aldığını bildirdi.