Türk İHA'ları artık daha keskin görüyor! 'Milli göz' göreve başladı

İnsansız hava araçlarının keşif ve gözetleme kabiliyetlerini artıracak yerli ve milli bir gimbal sistemi kullanıma sunuldu. Asisguard tarafından geliştirilen yerli ve milli gimbal sistemi, İHA'ların zorlu hava ve arazi koşullarında dahi yüksek çözünürlüklü görüntü almasını, hedef takibi yapmasını ve lazer mesafe ölçümü gerçekleştirmesini sağlıyor.

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) keşif ve gözetleme yeteneklerini artıracak bir teknolojiyi envantere kazandırdı. Savunma şirketi Asisguard, bulutaltı İHA'lar için geliştirdiği yerli ve milli gimbal sistemini ilk kez kullanıma sundu.

Gimbal sistemi, İHA'ların kamera, lazer, termal sensör vb. temel algılama yeteneklerinin yüksek performansla kullanılmasını sağlamak üzere tasarlandı.

640x512 piksel çözünürlüklü soğutmalı termal kamera modülünü bünyesinde barındıran gimbal, İHA'ların zorlu koşullarda dahi net görüntü almasını ve hedef takibi yapmasını sağlıyor. Ayrıca 5 kilometre lazer mesafe ölçere sahip ve 1920x1080 HD görüntü ve 30x optik zoom gündüz kamera kabiliyetiyle donatıldı. 2 eksen stabilizasyon da sağlıyor.

6 YILDIR BU ALANDALAR

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, bir optiğin arkasında çalışan elektronik sistem varsa bunun elektro-optik olarak adlandırıldığını söyledi. "Bir lens kullanarak görüntü işleme yapıyorsanız, bunu gündüz veya gece görüntülemede kullanıyorsanız bu bir elektro-optiktir" diyen Düzgün, şirket olarak yaklaşık 6 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Zırhlı araçlarda 360 derece durumsal farkındalık kameraları ile yola çıktıklarını ve yaklaşık 3000 araç üzerinde sistemlerinin yer aldığını vurgulayan Düzgün, daha sonra dönme kapasitesi olmayan sabit kameraları hareket etmelerini sağlayacak sistemlerle birleştirmeye başladıklarını belirtti. Düzgün, böylece araç üzerinden daha uzak mesafe tespit, daha hızlı teşhis ve yapay zekayla farkındalık oluşturma konularında ilerlemeler sağladıklarını kaydetti.

Kara araçlarının ihtiyaçları için farklı donanımları bir araya getirerek çeşitli elektro-optik çözümler oluşturduklarına değinen Düzgün, sınır güvenlik ihtiyaçlarının artmasıyla beraber 15 kilometreden insanı, 20 kilometreden aracı tespit etmeye imkan veren gözetleme kulelerinin gündeme geldiğini aktardı. Düzgün, bu anlamda Türkiye'de kullanılan bir çözümlerinin benzerini Nijerya'da kurduklarını, ayrıca araçlarda görev yapan çeşitli entegrasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İNSANSIZ SİSTEMLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞTI

Düzgün, zaman içinde insansız sistemlerin kullanımının yaygınlaştığını ve bu tecrübeyi gözetleme, hedefleme, izleme yapabilecek başka araçlara taşımak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Uçan bir şey yapmanın çok kabiliyet gerektirdiğini ve çok başarılı otopilotlara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekleyen Düzgün, "Ama uçarken görmüyorsanız, hedefleri tespit edemiyorsanız, işaretleyemiyorsanız, bir füzenin ona kilitlenmesini sağlayamıyorsanız, uçan cihazın gözü yoksa bunun tam bir çözüm olduğunu söylemeniz zor" diye konuştu.

"Biz bu tecrübemizi Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN'ın katkısı ve yönlendirmesiyle Türkiye'de açık olan bir alanda 1-3 kilogram civarını hedefleyen ürün geliştirmeye başladık" diyen Gündüz, şu anda envantere girmiş bir VTOL (dikey iniş-kalkış yapabilen İHA) üzerinde yer alan soğutmalı kamerayla 8 kilometreden insan, 20 kilometreden araç tespit edebilen, gece ve gündüz koşullarında çalışabilen bir gimbal sistemi yaptıklarını anlattı.

Gimballerin, hareketi kendi üzerinde barındıran kamera sistemleri olduğu bilgisini paylaşan Gündüz, bu cihazların içinde gece görüş için bir termal kamera, gündüz görüş için yüksek zoom kabiliyetli bir kamera ve lazer mesafe ölçer yer aldığını vurguladı. "3 ayrı sistemin bir hareketli platformda birleşmiş halini gimbal olarak envantere sunduk" dedi.

Envantere giren çözümün bu alanda geliştirdikleri 4 üründen bulutaltında uçan VTOL'lere yönelik olduğunu bildiren Barış Düzgün, gimbalin bu sınıfındaki tüm araçlarda kullanılabileceğini vurguladı.

İHRACAT POTANSİYELİ DE YÜKSEK

Ürünün yurt dışı ihracat potansiyelinin de yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunan Düzgün, yurt dışındaki rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiklerini kaydetti. Fiyatlarının da 'uçurumsal seviyede daha iyi' olduğunu söyledi. Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından talep olacağını biliyoruz. Bunun benzerinden bir Afrika ülkesine helikopter modernizasyonu kapsamında 2 adet sağladık. Helikopter olunca biraz modifiye etmek gerekti.

Füzelerin seeker (arayıcı) sistemlerinde kullanılabilir. Seekerlar da iki eksen gimbal aslında. Kendi insansız hava aracımız SONGAR'da kullanacağımız ürünler var. Silah taşıdığınız için 3 kilogram ağırlık kapasitenizi oraya harcamak istemiyorsunuz. 800 gram, 1-1,5 kilogramlık gimballere ihtiyaç var. Bu tip gimballeri de tasarlıyoruz. Muhtemelen gimballerimizi dron sistemlerine de sunacağız. Daha hafif, uçtuğu yüksekliğe göre iyi performansa sahip kameralarımız da çıkıyor. Envantere giren ürünümüzle birlikte 4 farklı ürün konusunda çalışmalarımız sürüyor."