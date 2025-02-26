Türkiye bir İHA üretim tesisi daha kazandı! 9 ülkeye ihracat yapıyorlar

9 ülkeye ihracat yapan ve Japonya'dan rekor yatırım alan Baibars Mekatronik Havacılık, Mersin'de açtığı dev üretim tesisiyle aylık 100 İHA kapasitesine ulaştı. Tarımdan yangın söndürmeye, kargo taşımacılığından enerji sistemlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunan Baibars, Türkiye'nin İHA üretim tesislerine bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin sivil insansız hava araçları (İHA) üretiminde yeni bir döneme girildi. 9 ülkeye ihracat yaparak küresel pazarda kendine sağlam bir yer edinen ve Japonya'dan doğrudan yatırım alan Baibars Mekatronik Havacılık, üretim kapasitesini artırarak yoluna daha güçlü devam ediyor.

Mersin'de kurduğu yeni tesisinde üretime başlayan Baibars Mekatronik Havacılık, aylık 100 İHA üretim kapasitesine ulaşarak sektörün önemli oyuncularından biri haline geldi. Böylece Türkiye, sivil amaçlı İHA üretimine yönelik yeni bir tesis daha kazanmış oldu.

9 ÜLKEYE İHRACAT BAŞARISI YAKALADILAR

Baibars, 2015 yılında Türk çiftçisinin teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla kuruldu. Geçen sürede döner kanat insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri haline geldi.

Sahip olduğu yeteneklerle yurt içinde ve dışındaki etkinliğini artırmak için Mersin'de yeni yatırımını devreye alan şirket, kuruluşundan bu yana 9 ülkeye ihracat başarısı yakaladı. Ayrıca Japonya'dan kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarlı doğrudan yabancı yatırımını aldı.

70 BİN OPERASYONEL UÇUŞ SAATİNİ AŞTI

Sivil İHA sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncuları arasında yer alan baibars, zirai, yangın müdahale ve ikmal/kargo İHA'larıyla 70 bin operasyonel uçuş saatini aştı. Yeni fabrikada ise aylık 100 İHA üretim kapasitesine ulaştı.

Zirai, yangın müdahale ve ikmal/kargo İHA üretimi yanında enerji sistemleri ve itki sistemleri üretiminin de gerçekleştirileceği yeni tesiste çalışanlarının yarısından fazlası, AR-GE mühendisi olarak istihdam ediliyor.

Baibars Üst Yöneticisi Çağlayan Erguvan, çalışmalarının merkezinde ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme olduğunu söyledi. Türk İHA'larının uluslararası anlamda başarılı bir itibara sahip olduğunu vurgulayan Erguvan, bu başarıyı koruma ve geliştirmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

TAM OTONOM TARIM DRONLARINDA YÜZDE 60 YERLİLİK

Genç ve azimle çalışan bir ekip olduklarını ve döner kanat İHA'larda tecrübe kazandıklarını belirten Erguvan, tam otonom tarım dronlarında yüzde 60 yerliliğe ulaştıklarını ve bu sayede çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü artırdıklarını, mahsul zayiatının önüne geçtiklerini sözlerine ekledi.

Erguvan, yangın müdahale dronu Cesur'un Türkiye ve Avrupa'da itfaiyecilere destek olduğunu anımsattığı açıklamasında "Yeni fabrikamızla, çiftçilerimizin ve itfaiyecilerimizin gökyüzündeki dostu olmaya devam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.