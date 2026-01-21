Menü Kapat
Türk imzası Japonya'da: Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten teslimat

Japonya merkezli Nakanihon Air, Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace'ten ilk alımını yaptı. Japonya Sivil Havacılık Bürosu, P.180 Avanti'nin tip sertifakasını Japonya pazarı için tanıdı.

Türk imzası Japonya'da: Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten teslimat
Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace Japonya merkezli Nakanihon Air'e ilk P.180 Avanti EVO uçağı teslimatını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçak, Cenova'dan gerçekleştirdiği teslimat uçuşu kapsamında Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Hindistan ve Vietnam semalarını geçerek Nagoya Havalimanı pistine iniş yaptı.

Aynı zamanda Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB), P.180 Tip Sertifikası'nı Japonya pazarı için resmi olarak tanıdı.

Türk imzası Japonya'da: Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten teslimat

"ULUSLARARASI TALEBİ DOĞURUYOR"

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'in Üst Yöneticisi (CEO) Giovanni Tomassini, "P.180 Avanti'nin Japonya'da işletilecek olmasından dolayı özellikle heyecanlıyız. Avanti, halihazırda çok sayıda operatör tarafından çeşitli rollerde hizmet veriyor, bu da uçağın özel görevlerdeki çok yönlülüğünü vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki teslimatlara ilişkin değerlendirme yapan Tomassini, şunları kaydetti:

"Sadece 3 ay içinde Avanti EVO iki yeni pazara girdi, önce Türkiye'deki bir müşteriye yapılan 2 uçaklık satış, şimdi de Japonya'ya yapılan uçak teslimatı. Her iki dönüm noktası da yıllık üretimi 25-30 adede çıkarmayı planladığımız uçağa yönelik süregelen güçlü uluslararası talebi doğruluyor."

Türk imzası Japonya'da: Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten teslimat

Bu teslimatla birlikte Nakanihon Air, Japonya'daki ilk P.180 Avanti operatörü olarak hava yolunun filo modernizasyonu ve hizmet genişletme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Nakanihon Air, charter uçuşları, taşımacılık, acil tıbbi hizmetler ve havadan gözetleme gibi görevler için 57 helikopter ve 7 sabit kanatlı uçaktan oluşan bir filo işletiyor.

