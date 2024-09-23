Türk savunma sanayii Azerbaycan'da yankılanacak! ADEX 2024'e rekor katılım

23 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:09

Türk savunma sanayii firmaları, 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenecek olan ADEX 2024 Fuarı’na katılım sağlıyor. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Azerbaycan​, bölgedeki savunma sanayine yönelik en büyük etkinlik olan Azerbaycan Uluslararası Savunma "ADEX" sergisine ev sahipliği yapıyor. 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında üç gün boyunca devam edecek ve beşinci kez düzenlenecek olan Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii​ Fuarı’na (ADEX 2024), Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların katılımı bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİ ŞİRKETLERİ BİR ARADA

Fuar, savunma ekipmanları alanında dünyanın en büyük üretici ve geliştirici şirketlerini, ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanları gibi birçok üst düzey askeri yetkiliyle buluşturmayı hedefliyor. Çeşitli ülkelerden savunma teçhizatı ve silah üretiminde uzman 208'den fazla şirketin yer aldığı ADEX 2022'ye, 33 uluslararası delegasyon ve 8 bin 967 ziyaretçi katılım sağlamış idi.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK KATILIM

ADEX 2024 kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğindeki Türk savunma sanayii firmaları, bugüne kadarki en yüksek katılımı sağlayarak, 50 firma ve 3 bin 500 metrekareyi aşkın alan ile Bakü Expo Center’da yerini aldı ve Türkiye​ böylelikle, ADEX 2024’e en çok firma ile katılım sağlayan ülke oldu. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli platform ve sistemleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.