Türk savunma sanayii, İDEAS 2024 Fuarı’nda yerini aldı!

19 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:59

Türk savunma sanayii firmaları, 19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenecek olan 12. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri’ne güçlü bir katılım sağlıyor. Bölgenin en prestijli savunma etkinliklerinden biri olan IDEAS, dört gün boyunca uluslararası savunma sektörü temsilcilerini bir araya getirecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı​ (SSB) liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteğiyle düzenlenen Türk heyetinde, toplam 21 savunma sanayii firması yer alıyor. Her iki yılda bir düzenlenen fuar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yüksek teknolojik kabiliyetlerini sergilemesi için önemli bir platform sunuyor. TÜRK ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ GÖZ DOLDURACAK Fuar kapsamında Türk firmaları tarafından geliştirilen; İnsansız kara ve hava araçları,

Zırhlı araç platformları,

Silah sistemleri,

Deniz sistemleri,

Elektronik ve lojistik destek ürünleri,

Mühimmat ve simülatör teknolojileri, katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Türk firmalarının geliştirdiği yenilikçi çözümler ve ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgi paylaşımı yapılacak. İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI MASAYA YATIRILACAK Etkinlik süresince Türk savunma sanayii temsilcileri, uluslararası katılımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. IDEAS 2024, Türkiye’nin savunma ihracatında yeni pazarlar kazanması ve mevcut iş birliklerini derinleştirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bu güçlü katılım, Türk savunma sanayiinin küresel arenada artan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. İlgili Haberler Türk savunma sanayisinin 2025 hedefleri belli oldu: Yerlilik oranı ve istihdam artacak Hırvatistan Bayraktar TB2 ihracatını onayladı! 84 milyon avroluk ihracat Pasifik Holding, Teknoloji ve Savunma alanlarında iddialı yatırımlara imza atıyor