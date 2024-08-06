Türk savunma sanayi şahlanıyor! 5 şirket en iyiler arasında  

06 Ağustos 2024 13:09 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:11

Ülkemizin bağımsızlığını sağlama ve güvenliğini koruma noktasında büyük bir rol üstlenen savunma sanayii şirketleri, Türkiye’yi dünyanın önde gelen ülkeleriyle aynı seviyeye ulaştırmak amacıyla çalışma alanlarını ve yatırımlarını her geçen yıl artırıyor.

Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR"

“Savunma sanayiimiz her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor, güçleniyor ve yükseliyor! Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye’nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz.

"5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU"

Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50’de iki, ilk 100’de ise toplam beş firmamız yer alıyor. Türkiye Savunma Sanayii alanında Dünya’da ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

İLK 100'DE YER ALIYOR

Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor.

Defence News İlk 100’de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum.

Savunma sanayii ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz.”