Türk sofralarının favorileri mercek altında! Patates, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemi araştırılacak

28 Kasım 2024 14:51 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:51

Hitit Üniversitesi, TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü projeyle birlikte Türk mutfağının favori lezzetleri olan patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemlerini ve uygun yağ çeşitlerini belirlemeyi amaçlıyor. Çalışma kapsamında farklı pişirme teknikleri ve yağ çeşitleri kullanılarak, bu gıdalarda oluşabilecek toksik maddelerin etkisi analiz edilecek.

Türk evlerinin favori lezzetleri olan patates kızartması​, köfte ve pişi mercek altına alınıyor. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kabak'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeyle, bu yemeklerin en sağlıklı pişirme yöntemleri ve uygun yağ çeşitleri belirlenecek.

TOKSİK MADDELERİN ETKİSİ ANALİZ EDİLECEK

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi bünyesinde yürütülecek proje ile farklı pişirme teknikleri ve farklı yağ çeşitleri kullanılarak hazırlanan patates kızartması, köfte ve pişi ürünlerinde oluşabilecek toksik maddelerin etkisi analiz edilecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Bülent Kabak, Türkiye'de en çok tüketilen ürünler arasında ilk sıralarda yer alan patates kızartması, köfte ve pişi gibi gıdaların çocukların sağlığını tehdit eden unsurlar barındırabildiğini söyledi. Kabak, başlattıkları projede sevilen gıda ürünlerinin derin yağda kızartma, fırınlama ve 'airfryer' pişirme teknikleri ile ayçiçeği yağı, zeytinyağı ve palm yağı çeşitlerinin kullanılacağını kaydetti.

MADDELERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Projede belirledikleri pişirme teknikleri ve yağ çeşitleriyle gıdalar üzerinde oluşabilecek toksik maddeleri analiz etmeyi planladıklarını bildiren Kabak, bu maddeler arasında sağlık için risk oluşturabilecek unsurlar unsurların bulunduğunu, çocukların ve ergenlerin bu maddelere olan maruziyetini en aza indirmek için en uygun pişirme yöntemlerini ve yağ seçeneklerini belirleyeceklerini vurguladı.

Çalışmanın hem tüketicilere hem de gıda sektörüne önemli katkı sağlayarak güvenli pişirme tekniklerini ve yağ çeşitlerini ortaya koyacağını belirten Kabak, ev tipi hazırlık şartlarından hazır dondurulmuş ürünlere kadar geniş bir yelpazede yapacakları incelemelerle birlikte tüketicinin aklındaki tüm soru işaretlerini gidermeyi planladıklarını söyleyerek, "Projemiz ile en güvenli yöntemler bilimsel verilerle açıklığa kavuşturulacak" diye konuştu.

Hitit Üniversitesi'nin ihtisaslaşma alanı çerçevesinde yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Kabak, gelecekteki bilimsel çalışmalara kapı aralamak adına proje kapsamında doktora öğrencileri Eylem Odabaş, Nimo Hussein Yussuf ve Fatma Öznur Afacan'ın yer aldığını sözlerine ekledi.