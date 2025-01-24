Türk uçak motorları için tarihi işbirliği: Atatürk Üniversitesi ve TEI el sıkıştı

24 Ocak 2025 15:03 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:04

Atatürk Üniversitesi ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), yerli motor teknolojilerinin geliştirilmesi ve uçak motorlarının test edilmesi için stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu işbirliği, Türk savunma sanayisine katkı sağlarken akademi-sanayi işbirliğini güçlendirecek.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Erzurum​ Atatürk Üniversitesi​, Türkiye​'nin yerli motor teknolojisi hedeflerine katkı sunmak amacıyla stratejik bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki 7 kişilik heyetle Eskişehir'de TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ve teknik ekiple bir araya geldi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE TEI ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak ve araştırma kapasitesini genişletmek amacıyla gerçekleşen görüşmenin stratejik öneme sahip işbirliklerine zemin hazırladığı ifade edildi.

Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi ve TEI arasında Türk motorlarının geliştirilmesi için yüzey kaplama ve yüksek irtifa ateşleme sistemlerinin iyileştirilmesi gibi konularda ortak projeler yürütülmesinin kararlaştırıldığı ifade edilirken, bu işbirliğinin, yerli ve milli motor teknolojilerinin daha ileriye taşınmasında önemli rol oynayacağı bilgisi paylaşıldı.

UÇAK MOTORLARI, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE TEST EDİLECEK

Anlaşmanın bir diğer önemli sonucunun ise TEI tarafından geliştirilen uçak motorlarının testlerinin Atatürk Üniversitesi'nde yapılması olduğu kaydedildi. Bu adımın, üniversitenin teknik altyapısının ve mühendislik birikiminin Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine hizmet edecek şekilde kullanılmasını sağlayacağı vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı açıklamada, işbirliğinin Türk savunma sanayisine ve bilimsel araştırmalara önemli katkılar sunacağını aktararak, bilim ve teknolojide milli hedeflerine ulaşmak için akademi ve sanayinin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.