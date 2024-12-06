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TUSAŞ’tan dikkat çeken yeni KAAN paylaşımı: Dimdik doğrul ve sevin!

06-12-2024 17:48 | Güncelleme: 06-12-2024 17:54
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) 5+ nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın son halini paylaştı. Hem hava-kara hem de hava-hava muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlayan Milli Muharip Uçak, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı olarak dikkat çekiyor. TUSAŞ, paylaşım notuna, Necip Fazıl Kısakürek’in Zindandan Mehmed'e Mektup adlı şiirinden, “Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!” bölümünü ekledi...

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