Türk uzay sanayisi yeni fırsatlara yelken açıyor! TUA ve Axiom Space iş birliğine gitti

18 Ocak 2025 14:16 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:16

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve ABD merkezli Axiom Space, Axiom Uzay İstasyonu ve diğer projelerde Türk uzay sanayinin aktif rol alması amacıyla geniş kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı. İşte detaylar.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ABD merkezli Axiom Space, Türk uzay sanayi ekosistemine yönelik yeni fırsatları keşfetmek ve bu alandaki potansiyeli artırmak amacıyla önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşma, Axiom Space tarafından kurulması planlanan Axiom Uzay İstasyonu ve şirketin diğer projelerinde Türk uzay sanayi ekosisteminin aktif bir şekilde yer almasını öngörüyor.

TÜRKİYE UZAY AJANSI - AXİOM SPACE ANLAŞMASI

İmzalanan Mutabakat Zaptı (MoU), uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi çok çeşitli alanlarda iş birliğini kapsıyor. Bu sayede, Türkiye'nin bu alanlardaki bilgi birikimini ve üretim kapasitesini uluslararası arenada sergilemesi bekleniyor.

İş birliği doğrultusunda, Türkiye'nin genç nüfusunun uzay faaliyetlerine dahil edilmesi, geleceğin astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve liderlerine ilham verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, uzay endüstrisinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve diğer endüstrilerde inovasyon fırsatları oluşturmak da önemli çıktılar arasında yer alıyor.

İŞ BİRLİĞİNİN TEMEL HEDEFLERİ NELER?

TUA ve Axiom Space arasındaki iş birliğinin temel hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

Araştırma ve keşfetme amacıyla kullanılabilecek bir laboratuvar kurmak.

Mikro yerçekimi ortamından yararlanan üretim tesisleri oluşturmak.

Derin uzay görevleri için uzay malzemelerini test etmek ve teknolojileri doğrulamak için bir platform sağlamak.

Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) ulaşım, lojistik ve diğer hizmetler için bir merkez inşa etmek.

İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek.

Profesyonel astronotlar için bir eğitim alanı oluşturmak.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'de belirli modüllerin ortak üretilmesi hedeflendi. Bu çalışma, Türk uzay sanayii için önemli kazançlar sağlayacak ve sektörün uluslararası boyutta güçlenmesine katkı sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak, uzay teknolojileri alanında uluslararası iş birlikleriyle güçlü bir konuma doğru ilerlediklerini kaydeden Kacır, Axiom Space ile imzalanılan bu Mutabakat Zaptı'nın Türk uzay sanayii için bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Ek olarak bilim, teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetlerimizi dünyaya tanıtma fırsatı olduğunu belirtti.

Bu iş birliğinin, Türkiye'nin küresel uzay ekosistemindeki rolünü güçlendirecek ve genç nesillerin uzaya olan ilgisini artırarak, onları bu büyük vizyonun birer parçası yapacağını söyleyen Kacır, her iki tarafın da kabiliyetlerini ortak bir paydada birleştirdiği bir sinerji doğacağını ifade ederken uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi pek çok alanda karşılıklı iş birliğini beraberinde getireceğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE, UZAY EKONOMİSİNDEN DAHA FAZLA PAY ALACAK

Türkiye'nin, gerçekleştirecekleri projelerle, yakın zamanda yıllık 1 trilyon dolara erişecek küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağını vurgulayan Kacır, havacılıkta muazzam bir ivme yakaladıklarını anlattı. Uydu teknolojilerinde sayılı ülkeler arasına girmelerini sağlayacak projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Atacakları bu adımlarla uzay teknolojilerinde yeni kazanımlar elde etmeyi hedefledikleri bilgisini paylaşan Kacır, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin elde ettiği üretim ve mühendislik kapasitesinin böylesine önemli projelerde yer alması, teknolojik bağımsızlığımızı destekleyecek ve Türkiye'nin uzay alanında bir marka haline gelmesine katkı sağlayacak. Bu önemli birlikteliğin ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

TUA Başkanı Yusuf Kıraç ise Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında iş birliği sürdürülen Axiom Space ile Türkiye'nin uzay sanayiindeki gücünü uluslararası arenaya taşıyacak önemli bir adım attıklarını belirterek, TUA ile Axiom Space'in, kurulması planlanan Axiom Space Uzay İstasyonu ve diğer Axiom Space faaliyetlerinde yer alacak Türk uzay sanayii ekosistemi için potansiyel tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak ve belirlemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Bu anlaşmanın, sadece sanayimize yön vermekle kalmayacağını, aynı zamanda gençlere uzayın sınırsız imkanlarını keşfetme fırsatı sunarak, onları geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için teşvik edeceğini kaydeden Kıraç, Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji üretimindeki yetkinliklerini uzay ekosistemine taşıyarak uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayacağını belirtti.

Kıraç, "Uzay teknolojilerinde elde edeceğimiz her bir kazanım hem bilimsel hem de ekonomik açıdan ülkemize katma değer sunacaktır. Bu süreçte, tüm paydaşlarımızı bu önemli yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.